15 صورة لأجرأ إطلالات النجمات في سهرة مهرجان القاهرة السينمائي

حرصت عدد من النجمات على الظهور بإطلالات أنيقة وجذابة خلال مشاركتهن في السهرة الخاصة التي نظمتها إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على هامش فعاليات الدورة الـ46، والمقرر انطلاقها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر المقبل.

ورغم من ذلك ظهرت بعض النجمات بإطلالات جريئة على السجادة الحمراء، نستعرضها لكم أبرزها في هذا التقرير، وفق لما أوضحته استشارية ومصممة الأزياء زينب الشوربجي، في تصريح لـ"مصراوي".

سينتيا خليفة

وصفت استشارية الموضة زينب الشوربجي إطلالة الفنانة سينتيا خليفة بأنها جريئة ولافتة للأنظار، مشيرة إلى أنها وإن كانت تتماشى مع بعض اتجاهات الموضة العالمية، إلا أنها لا تعد مناسبة لطبيعة مهرجان سينمائي رسمي.

وأضافت: "الإطلالة تحمل طابعا استعراضيا واضحا، خاصة مع اعتمادها على البطن المكشوف، وهو ما يجعلها أقرب إلى أجواء الحفلات الليلية أو الملاهي، وليس لحدث فني بمستوى مهرجان القاهرة السينمائي".

يسرا

أما الفنانة يسرا، اختارت إطلالة عصرية تجمع بين الأناقة والجرأة، وأشارت مصممة الأزياء إلى أنها: "إطلالة خاطفة ومناسبة تماما لقوامها، ارتدت بلوزة من توقيع العلامة التجارية العالمية Semsem باللون الذهبي اللامع، مصنوعة من قماش الميتاليك المعروف ببريقه المعدني الجذاب".

وتابعت أن البلوزة تتميز بتصميم ملتف حول الخصر، مزينة بكسرات ذهبية بارزة وأكمام واسعة بطراز مستوحى من الكيمونو الياباني، ونسقتها مع بنطلون أسود بسيط لإبراز تألق الجزء العلوي".

وأشارت المصممة إلى أن يسرا دائما ما تواكب أحدث خطوط الموضة العالمية، وظهرت بهذه الإطلالة نفسها سابقا المنتجة الهندية جوري خان، زوجة نجم بوليوود شاروخان.

أميرة أديب

قالت "استشارية الموضة" إطلالة الفنانة أميرة أديب بإنها جمعت بين الجمال والجرأة، مشيرة إلى أنها اختارت فستانا قصيرا باللون الأسود، ومزينا بنقوش ذهبية .

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين، مع مكياج قوي أبرز ملامح وجهها.

