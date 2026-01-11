إعلان

بلوك جريء.. إيمان العاصي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كتب : نرمين ضيف الله

07:52 م 11/01/2026 تعديل في 07:52 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    إيمان العاصي تعتمد المكياج السموكي بجرأة
  • عرض 7 صورة
    إيمان العاصي تعتمد المكياج السموكي بجرأة
  • عرض 7 صورة
    إيمان العاصي تعتمد المكياج السموكي بجرأة
  • عرض 7 صورة
    إيمان العاصي تعتمد المكياج السموكي بجرأة
  • عرض 7 صورة
    إيمان العاصي
  • عرض 7 صورة
    إيمان العاصي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة جريئة وملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان مرتدية، فستانًا أسود بدون حمالات بقصة ضيقة تبرز قوامها، من قماش المخمل اللامع، مما يضيف لمسة من الرقي.

ونسقت معه مجموعة من المجوهرات، مكونة من عقد ماسي قصير يلتف حول العنق، بالإضافة إلى خاتم كبير وبارز في يدها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الشعر الإنسيابي القصير، أما المكياج السموكي، فهو يركز على العيون، مع أحمر شفاه بدرجات نيود.

وبحسب ما جاء في صحيفة "فوج"، فإن اللون الأسود يدل على الفخامة، والقماش "المخمل"، يبرز القوام، ويستخدم في الإطلالات الملكية.

أما المكياج السموكي يحمل دلالات مختلفة، فهو أسلوب مكياج عيون يتم فيه تطبيق ظلال عيون داكنة ومزجهالابعناية للحصول على تأثير درامي.

يهدف هذا الأسلوب إلى إبراز العينين، ويجعل العيون تبدو أكثر جاذبية وسحراً، كما يمنح الإطلالة لمسة من الجرأة والقوة، خاصة في المناسبات الليلية.

المكياج السموكي جرأة إيمان العاصي موضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
زووم

"بتلعب تنس".. أحدث جلسة تصوير لـ ريم مصطفى بملابس رياضية
بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
رياضة عربية وعالمية

بعد تألقه مع الجزائر.. لوكا زيدان يتلقى عرضًا أوروبيًا
قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين
حوادث وقضايا

قضية "خطف ابن الوزير".. النقض تؤيد أحكام المُشدد على 7 متهمين

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
تحرك عاجل من النيابة الإدارية في واقعة سقوط تلميذ من مدرسة بأسيوط
حوادث وقضايا

تحرك عاجل من النيابة الإدارية في واقعة سقوط تلميذ من مدرسة بأسيوط

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران