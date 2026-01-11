أطلت الفنانة إيمان العاصي، بإطلالة جريئة وملفتة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت إيمان مرتدية، فستانًا أسود بدون حمالات بقصة ضيقة تبرز قوامها، من قماش المخمل اللامع، مما يضيف لمسة من الرقي.

ونسقت معه مجموعة من المجوهرات، مكونة من عقد ماسي قصير يلتف حول العنق، بالإضافة إلى خاتم كبير وبارز في يدها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت الشعر الإنسيابي القصير، أما المكياج السموكي، فهو يركز على العيون، مع أحمر شفاه بدرجات نيود.

وبحسب ما جاء في صحيفة "فوج"، فإن اللون الأسود يدل على الفخامة، والقماش "المخمل"، يبرز القوام، ويستخدم في الإطلالات الملكية.

أما المكياج السموكي يحمل دلالات مختلفة، فهو أسلوب مكياج عيون يتم فيه تطبيق ظلال عيون داكنة ومزجهالابعناية للحصول على تأثير درامي.

يهدف هذا الأسلوب إلى إبراز العينين، ويجعل العيون تبدو أكثر جاذبية وسحراً، كما يمنح الإطلالة لمسة من الجرأة والقوة، خاصة في المناسبات الليلية.