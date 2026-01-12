إعلان

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب أتوبيس بحلوان

كتب : أحمد عادل

10:45 ص 12/01/2026

سيارة اسعاف - ارشيفية

كتب- أحمد عادل:

أصيب 10 أشخاص، اليوم، إثر حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى الشركات الخاصة بدائرة قسم شرطة حلوان.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس بنطاق حلوان، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

وبالفحص، تبين انقلاب أتوبيس تابع لشركة خاصة، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

تم رفع آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية، فيما حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

