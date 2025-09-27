بينهن هيفاء وهبي.. 6 نجمات ظهرن بفساتين جريئة دون بطانة

كتبت- أسماء مرسي:

خلال الفترة الأخيرة، لفتت عدد من النجمات الأنظار بإطلالات جريئة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اخترن الظهور بفساتين شفافة خالية من البطانة.

في السطور التالية، نرصد أبرز الإطلالات التي ظهرت بها نجمات بفساتين مكشوفة دون بطانة خلال عام 2025:

مايا دياب

لفتت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالة لامعة، إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا باللون الذهبي، تميز بقصته الجريئة وغياب البطانة.

وأكملت مايا إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا عبر مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" على الفستان قائلا: "أليس الأمر كما لو أن مايا نسيت البطانة، معقول ما أحد أخبرها قبل ما تتصور؟".

هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بجمبسوت أسود شفاف، مزود بفتحات عند الصدر مزينة بالأربطة، وأكتاف مكشوفة مع أكمام طويلة شفافة، واختارت مكياجا بدرجات ترابية وتسريحة شعر منسدلة.

وصفت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي" الإطلالة بأنها رمز للقوة والأناقة، وأن هيفاء واحدة من أبزر النجمات اللاتي يتحدين العالمية بستايل استتثنائي.

وأضافت أن المكياج السموكي وتسريحة الشعر كانا مثاليين لهذا اللوك الجريء.

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللون البيج بقصة "كب"، مطرز بطريقة ناعمة وبقصة واسعة من الأسفل، واعتمدت مكياجا بألوان النيود الهادئة.

أشار ناقد الموضة اللبناني إلى أن الفستان أنيق ومناسب لها، لكن المشكلة في "البطانة غير المتناسقة التي أثرت سلبا على الإطلالة.

إليسا

ارتدت المطربة إليسا فستانا شفافا باللون الذهبي المزين بالتطريزات، واختارت تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.

علق إيلي حنا قائلا: "ستايل الفستان جديد على إليسا، لكن بالفيديو مع الإضاءة، الفستان غير موفق، فيه طابع قديم من حيث التصميم وتوزيع الأحجار عليه".

سيرين عبد النور

اختارت الفنانة سيرين عبد النور فستانا أسود شفافا بفتحة ساق جريئة، ونسقت معه مكياجا قويا باللون الأحمر الناري.

إيلي حنا علق قائلا: "الفستان أنيق، لكن غياب البطانة كان واضحا، أو يمكن عيوني فيها شيء".

وأشار إلى أن الخامة الشفافة، رغم رواجها، بحاجة لتنسيق دقيق للبطانة.

رزان جمال

ظهرت الممثلة رزان جمال بفستان أبيض شفاف نسقته مع مجوهرات ماسية، وشعر منسدل طبيعي.

لكن الإطلالة لم تنَل إعجاب إيلي حنا، الذي قال: "الفستان رائع، لكن لونه لا يناسب رزان، والمكياج الباهت زاد من برودة الإطلالة".