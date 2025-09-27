إعلان

بينهن هيفاء وهبي.. 6 نجمات ظهرن بفساتين جريئة دون بطانة

كتب : مصراوي

07:00 م 27/09/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    هيفاء بجمبسوت أسود_25
  • عرض 25 صورة
    نسقت مع إطلالتها مجوهرات ماسية وشعر منسدل طبيعي_23
  • عرض 25 صورة
    هيفاء بإطلالة جريئة_24
  • عرض 25 صورة
    نانسي بفستان مكشوف_21
  • عرض 25 صورة
    نانسي بفسان جريء_20
  • عرض 25 صورة
    نانسي عجرم_22
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب بفستان شفاف_18
  • عرض 25 صورة
    لكن الإطلالة لم تنَل إعجاب إيلي حنا_17
  • عرض 25 صورة
    ظهرت الممثلة رزان جمال بفستان أبيض شفاف_16
  • عرض 25 صورة
    سيرين عبد النور تتألق بالأسود_15
  • عرض 25 صورة
    سيرين عبد النور بفستان شفاف_14
  • عرض 25 صورة
    سيرين عبد النور بفستان جريء_13
  • عرض 25 صورة
    سيرين عبد النور بفتحة ساق جريئة_12
  • عرض 25 صورة
    رزان جمال_11
  • عرض 25 صورة
    هيفاء بجمبسوت شفاف_26
  • عرض 25 صورة
    الفنانة هيفاء وهبي_8
  • عرض 25 صورة
    رزان جمال بفستان جريء_10
  • عرض 25 صورة
    الفنانة سيرين عبد النور_6
  • عرض 25 صورة
    الفنانة رزان جمال_5
  • عرض 25 صورة
    إليسا_9
  • عرض 25 صورة
    أطلت هيفاء بجمبسوت أسود شفاف مزود بفتحات عند الصدر مزينة بالأربطة_3
  • عرض 25 صورة
    الفنانة مايا دياب_7
  • عرض 25 صورة
    أطلت الفنانة هيفاء وهبي بجمبسوت أسود شفاف_1
  • عرض 25 صورة
    مايا دياب_19

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أسماء مرسي:

خلال الفترة الأخيرة، لفتت عدد من النجمات الأنظار بإطلالات جريئة أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اخترن الظهور بفساتين شفافة خالية من البطانة.

في السطور التالية، نرصد أبرز الإطلالات التي ظهرت بها نجمات بفساتين مكشوفة دون بطانة خلال عام 2025:

مايا دياب

لفتت الفنانة اللبنانية مايا دياب الأنظار بإطلالة لامعة، إذ ارتدت فستانا طويلا شفافا باللون الذهبي، تميز بقصته الجريئة وغياب البطانة.

وأكملت مايا إطلالتها بمكياج ناعم وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

وعلق ناقد الموضة إيلي حنا عبر مقطع فيديو له بصفحته الشخصية بموقع "إنستجرام" على الفستان قائلا: "أليس الأمر كما لو أن مايا نسيت البطانة، معقول ما أحد أخبرها قبل ما تتصور؟".

هيفاء وهبي

أطلت الفنانة هيفاء وهبي بجمبسوت أسود شفاف، مزود بفتحات عند الصدر مزينة بالأربطة، وأكتاف مكشوفة مع أكمام طويلة شفافة، واختارت مكياجا بدرجات ترابية وتسريحة شعر منسدلة.

وصفت مصممة واستشارية الأزياء زينب الشوربجي في تصريح لـ"مصراوي" الإطلالة بأنها رمز للقوة والأناقة، وأن هيفاء واحدة من أبزر النجمات اللاتي يتحدين العالمية بستايل استتثنائي.

وأضافت أن المكياج السموكي وتسريحة الشعر كانا مثاليين لهذا اللوك الجريء.

نانسي عجرم

ظهرت المطربة نانسي عجرم بفستان طويل باللون البيج بقصة "كب"، مطرز بطريقة ناعمة وبقصة واسعة من الأسفل، واعتمدت مكياجا بألوان النيود الهادئة.

أشار ناقد الموضة اللبناني إلى أن الفستان أنيق ومناسب لها، لكن المشكلة في "البطانة غير المتناسقة التي أثرت سلبا على الإطلالة.

إليسا

ارتدت المطربة إليسا فستانا شفافا باللون الذهبي المزين بالتطريزات، واختارت تسريحة شعر بسيطة ومكياج هادئ.

علق إيلي حنا قائلا: "ستايل الفستان جديد على إليسا، لكن بالفيديو مع الإضاءة، الفستان غير موفق، فيه طابع قديم من حيث التصميم وتوزيع الأحجار عليه".

سيرين عبد النور

اختارت الفنانة سيرين عبد النور فستانا أسود شفافا بفتحة ساق جريئة، ونسقت معه مكياجا قويا باللون الأحمر الناري.

إيلي حنا علق قائلا: "الفستان أنيق، لكن غياب البطانة كان واضحا، أو يمكن عيوني فيها شيء".

وأشار إلى أن الخامة الشفافة، رغم رواجها، بحاجة لتنسيق دقيق للبطانة.

رزان جمال

ظهرت الممثلة رزان جمال بفستان أبيض شفاف نسقته مع مجوهرات ماسية، وشعر منسدل طبيعي.

لكن الإطلالة لم تنَل إعجاب إيلي حنا، الذي قال: "الفستان رائع، لكن لونه لا يناسب رزان، والمكياج الباهت زاد من برودة الإطلالة".

مايا دياب هيفاء وهبي نانسي عجرم إليسا سيرين عبد النور رزان جمال إطلالات النجمات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

النيابة الإدارية تكشف مفاجآت في حريق مصنع المحلة: غير مرخص والعمال بلا تأمين