إعلان

هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها

كتب : نرمين ضيف الله

09:55 م 11/01/2026 تعديل في 09:55 م
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    هنا الزاهد بالجيينز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هنا مرتدية طقمًا مكونًا من جاكيت جينز قصير وبنطلون جينز واسع الساقين بلون نيلي داكن ومتطابق.

تميز الجاكيت بتصميم ذات أكمام واسعة، بينما جاء البنطلون بقصة فضفاضة ومريحة واختارت حذاء أسود بكعب، مما أضاف لمسة جريئة للإطلالة.

وأكملت هنا إطلالتها بحقيبة يد صغيرة أنيقة باللون الأحمر الداكن، وارتدت نظارات شمسية عصرية.

وبحسب مجلة "فوج"، فإن الطقم الجينز الكامل الكاجوال، يوفر توازنًا مثاليًا بين الراحة والأناقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للإطلالات اليومية والعملية.

هنا الزاهد موضة إطلالة غير تقليدية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
زووم

"أكثر من لوك".. دعاء حكم تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة
عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
أخبار مصر

عمرو أديب يعتذر عن خطأ غير مقصود في تغطية حادث المنيا ويقدم تعازيه لأسر
"مبهدل نفسي عشانكم".. محمد إمام ينشر فيديو جديد من كواليس "الكينج"
مسرح و تليفزيون

"مبهدل نفسي عشانكم".. محمد إمام ينشر فيديو جديد من كواليس "الكينج"
ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة
حوادث وقضايا

ضبط أستاذة جامعية حاولت تهريب كيلو آيس بمطار القاهرة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران