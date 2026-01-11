شاركت الفنانة هنا الزاهد، جمهورها، بإطلالة مميزة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت هنا مرتدية طقمًا مكونًا من جاكيت جينز قصير وبنطلون جينز واسع الساقين بلون نيلي داكن ومتطابق.

تميز الجاكيت بتصميم ذات أكمام واسعة، بينما جاء البنطلون بقصة فضفاضة ومريحة واختارت حذاء أسود بكعب، مما أضاف لمسة جريئة للإطلالة.

وأكملت هنا إطلالتها بحقيبة يد صغيرة أنيقة باللون الأحمر الداكن، وارتدت نظارات شمسية عصرية.

وبحسب مجلة "فوج"، فإن الطقم الجينز الكامل الكاجوال، يوفر توازنًا مثاليًا بين الراحة والأناقة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للإطلالات اليومية والعملية.