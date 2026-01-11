إعلان

إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور

كتب : نرمين ضيف الله

10:32 م 11/01/2026 تعديل في 10:37 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    دهيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مبهرة وسحرية
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مبهرة وسحرية
  • عرض 4 صورة
    هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مبهرة وسحرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء مرتدية فستاناً أسود طويلًا بتصميم مميز يبرز قوامها، يتميز الجزء العلوي بقصة مفتوحة عند الصدر وبتفاصيل أشرطة رفيعة متقاطعة.

أما الجزء السفلي يتكون من تنورة طويلة كلاسيكية تنسدل بانسيابية وتتميز بوجود جوارب طويلة شفافة مدمجة أو منسقة معها، والتي تحتوي على خطوط طولية معتمة.

وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب عالٍ ومقدمة مدببة، وتركت شعرها الطويل منسدلًا بشكل طبيعي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج قوي بدرجات النيود.

ووفق "Harper's Bazaar"، يحمل اللون الأسود وقماش الشيفون دلالات عميقة، ويرمز إلى القوة، والسلطة، والرقي الكلاسيكي، ويضفي على الإطلالة جاذبية خالدة.

وغالبًا ما يرتبط بالغموض، مما يمنح مرتديه شعورًا بالثقة والتميز، ويضيف قماش الشيفون، لمسة من النعومة والأنوثة في آن واحد.

هيفاء وهبي إطلالة مبهرة وسحرية موضة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على
رياضة عربية وعالمية

"بعد الفوز على كوت ديفوار".. محمد صلاح ينشر صورة مع لاعبي منتخب مصر على
مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
أخبار المحافظات

مد يده للمصافحة فقابله بالطعنات.. حكاية مقتل "تاجر الذهب" الذي أبكى البحيرة
"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
أخبار المحافظات

"قرابين الدارك ويب".. كيف تحولت شقة سكنية إلى مسرح جريمة بشبرا الخيمة؟
"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
رياضة عربية وعالمية

"تفوق أسود التيرانجا".. تاريخ مواجهات مصر والسنغال قبل مباراة نصف نهائي
محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن
أخبار العقارات

محمد العبار: مصر ترحب بزائريها من على مدرج الطائرة.. والمصريون شعب لا يُقارن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يفقد 50 قرشا في أول 10 أيام من 2026.. هل يستمر التراجع؟
قناة مجانية تعلن نقلها.. موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
شرط أساسي للحج.. قائمة المستشفيات المخصصة لاستخراج شهادة الاستطاعة الصحية
منصة مصر العقارية.. عطل فني يضرب الموقع وتعطيل حجز الشقق
مصادر: إسرائيل ترفع التأهب تحسبا لتدخل أمريكي في إيران