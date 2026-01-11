هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مبهرة وسحرية

هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها

تألقت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي بلوك جريء، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هيفاء مرتدية فستاناً أسود طويلًا بتصميم مميز يبرز قوامها، يتميز الجزء العلوي بقصة مفتوحة عند الصدر وبتفاصيل أشرطة رفيعة متقاطعة.

أما الجزء السفلي يتكون من تنورة طويلة كلاسيكية تنسدل بانسيابية وتتميز بوجود جوارب طويلة شفافة مدمجة أو منسقة معها، والتي تحتوي على خطوط طولية معتمة.

وأكملت إطلالتها بحذاء أسود بكعب عالٍ ومقدمة مدببة، وتركت شعرها الطويل منسدلًا بشكل طبيعي.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت مكياج قوي بدرجات النيود.

ووفق "Harper's Bazaar"، يحمل اللون الأسود وقماش الشيفون دلالات عميقة، ويرمز إلى القوة، والسلطة، والرقي الكلاسيكي، ويضفي على الإطلالة جاذبية خالدة.

وغالبًا ما يرتبط بالغموض، مما يمنح مرتديه شعورًا بالثقة والتميز، ويضيف قماش الشيفون، لمسة من النعومة والأنوثة في آن واحد.