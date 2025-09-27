ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة جريئة في أحدث ظهور

أنيقة وجذابة.. 8 صور ومعلومات عن إطلالة يارا في أحدث ظهور

كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال العالم 2025، أوبال سوشاتا، بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "أوبال" مرتدية فستان طويل باللون البيج متعدد النقوشات، كما يتميز بأنه بقصة الكب.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات الألوان الترابية، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق باللون الذهبي.

وزُينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة حلق، وخاتم.

ودائما ما تخطف أوبال أنظار متابعيها ومحبيها بإطلالتها التي تتنوع بين الفساتين القصيرة والطويلة والجريئة، والملابس الكاجوال.