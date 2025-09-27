إعلان

جاذبية وأناقة.. تتويج سانلي ليو بلقب ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025

كتب : مصراوي

01:30 م 27/09/2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أبهرت سانلي لجنة التحكيم بإجاباتها الذكية
  • عرض 25 صورة
    اسمها بالكامل سانلي ليو هندراوتي
  • عرض 25 صورة
    استطاعت خطف الأنظار بفضل حضورها اللافت
  • عرض 25 صورة
    إطلالة ساحرة في الحفل
  • عرض 25 صورة
    تبلغ من العمر 29 عاما
  • عرض 25 صورة
    تتميز بانضباطها الأكاديمي ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة الطلابية
  • عرض 25 صورة
    ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح
  • عرض 25 صورة
    تتويج سانلي ليو بلقب ملكة جمال الكون إندونيسيا
  • عرض 25 صورة
    تحرص على نشر صورها وأحدث أخبارها على صفحتها بموقع إنستجرام
  • عرض 25 صورة
    تُلقب بـ المرأة المستقلة
  • عرض 25 صورة
    تمتلك صالونات التجميل والعقارات وفيلات سياحية
  • عرض 25 صورة
    تمتلك مشاريع في مجالات الأزياء
  • عرض 25 صورة
    سانلي ليو
  • عرض 25 صورة
    شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون إندونسيا 2025
  • عرض 25 صورة
    بدأت مسيرتها كرائدة أعمال متعددة التخصصات
  • عرض 25 صورة
    فازت الشابة سانلي ليو بلقب ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025
  • عرض 25 صورة
    كما أنها تقدم محتوى يتعلق بنمط الحياة الصحي
  • عرض 25 صورة
    ملكة جمال الكون إندونيسيا
  • عرض 25 صورة
    من هي سانلي ليو ؟
  • عرض 25 صورة
    معلومات عن سانلي ليو
  • عرض 25 صورة
    نهت دراستها الجامعية في جامعة تارومانيجارا
  • عرض 25 صورة
    وُلدت في جاكرتا في 10 مايو 1996
  • عرض 25 صورة
    ناجحة في عالم ريادة الأعمال
  • عرض 25 صورة
    تتويج سانلي ليو بلقب ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025

كتبت- أسماء مرسي:

في حفل مُبهر أُقيم في قاعة أوبس الكبرى، فازت الشابة سانلي ليو بلقب ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025 ، بعد منافسة قوية مع 15 متسابقة وصلن إلى المرحلة النهائية من المسابقة.

وأبهرت سانلي لجنة التحكيم بإجاباتها الذكية، وحضورها الواثق، وجمالها اللافت، ما أهلها للفوز باللقب.

إطلالة ساحرة في الحفل

سانلي بإطلالة ساحرة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر الفاتح، تميز بأنه بقصة الكب ومزينا بتطريزات لامعة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة على كتفيها.

في السطور التالية، إليكم أبرز معلومات قد لا تعرفونها عن ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025، وفقا لموقعي "cnnindonesia"، و"kapanlagi".

- اسمها بالكامل سانلي ليو هندراوتي.

- وُلدت في جاكرتا في 10 مايو 1996.

- تبلغ من العمر 29 عاما.

- أنهت دراستها الجامعية في جامعة تارومانيجارا، حيث عُرفت بانضباطها الأكاديمي ومشاركتها الفاعلة في الأنشطة الطلابية.

- بدأت مسيرتها كرائدة أعمال متعددة التخصصات.

- تمتلك مشاريع في مجالات الأزياء، وصالونات التجميل، والعقارات، وفيلات سياحية في جزيرة بالي.

- تُلقب بـ"المرأة المستقلة"، نظرا لجرأتها في اتخاذ القرارات، ونجاحها في عالم ريادة الأعمال.

- شاركت في مسابقة ملكة جمال الكون إندونسيا 2025.

- استطاعت خطف الأنظار بفضل حضورها اللافت، وجمالها، بالإضافة إلى، ذكائها وثقتها بنفسها العالية.

- تحرص على نشر صورها وأحدث أخبارها على صفحتها بموقع "إنستجرام".

- كما أنها تقدم محتوى يتعلق بنمط الحياة الصحي، وتطوير الذات، والتوعية المالية.

- يتابعها على صفحتها بموقع "إنستجرام" 202 ألف متابع.

سانلي ليو ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025 إطلالة ساحرة

