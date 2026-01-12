كتب- أحمد الجندي:

يفتتح مجلس النواب الجديد لعام 2026، اليوم الاثنين، جلسته الافتتاحية الإجرائية، والتي يشهدها أداء النواب الجدد حلف اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء الفصل التشريعي الجديد.

وتُعقد الجلسة الافتتاحية برئاسة أكبر الأعضاء سنًا، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، حيث يبدأ أداء اليمين بالأعضاء الأكبر سنًا، قبل استكمال باقي النواب وفق الترتيب المحدد.

ويُعد النائب أبانوب عزت، نائب دائرة الساحل (رقم 1)، أول من يؤدي حلف اليمين الدستورية في مجلس النواب الجديد.

وبحسب الترتيب المعلن، يؤدي النواب الفائزون بالنظام الفردي حلف اليمين من الرقم 1 حتى 284، يعقبهم نواب القائمة الوطنية من أجل مصر من الرقم 285 حتى 586، ثم يؤدي النواب المعينون حلف اليمين من الرقم 569 حتى 596.

