ساحرة وجذابة.. أجمل 7 إطلالات في أسبوع الموضة بلندن

كتب : مصراوي

01:30 م 26/09/2025
كتبت- أسماء مرسي:

شهد أسبوع الموضة في لندن حضورا مميزا للعديد من النجمات العالميات اللاتي تألقن بإطلالات جذابة وأنيقة.

في السطور التالية، نستعرض أجمل هذه الإطلالات، وفقا لموقعي "vogue"، و"harpersbazaar".

جميلة جميل

ظهرت الممثلة البريطانية جميلة جميل بفستان جذاب طويل باللون الأسود، تميز بأنه بقصة الكب، واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها، ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق بنفس لون الفستان.

نعومي كامبل

تألقت عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأسود من خامة المخمل بقصة "الأوف شولدر"، ومزينا بوردة بيضاء عند منطقة الصدر، ونسقت مع الإطلالة قفازات ، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

روزي هنتنجتون وايتلي

كما خطفت عارضة الأزياء والممثلة الإنجليزية روزي هنتنجتون الأنظار بإطلالتها، إذ ارتدت جاكيت طويل باللون الأسود من خامة الجلد، ونسقت معه حزام بنفس اللون عند منطقة الخصر، كما اعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري.

ساويتي

كما ظهرت المغنية الأمريكية ساويتي بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة محددة عند منطقة الخصر، ومنفوشا من أسفل بقماش من التل، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها

أميبيث ماكنولتي

أطلت الفنانة الكندية أميبيث ماكنولتي بإطلالة جذابة، إذ ارتدت فستانا قصيرا مزينا بتطريزات لامعة بقصة الكب، وبفتحة صدر على شكل حرف V، واعتمدت مكياجا بدرجات الألوان النيود وتسريحة شعر منسدلة على كتفيها.

لورا هادوك

بينما تألقت الممثلة البريطانية لورا هادوك بإطلالة كلاسيكية مرتدية بدلة باللون الوردي، واختارت تسريحة الشعر المنسدلة، ووضع مكياج هاديء.

لولا كلارك

كما ارتدت لولا كارك فستانا طويلا باللون البيج بقصة واسعة، واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر الناري، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى، وأكملت إطلالتها بارتداء حذاء وكلاتش باللون البيج.

