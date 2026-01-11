جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026

توجت الشابة الهندية بورنامي مورالي من ولاية كيرالا بلقب ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026 في حفل اختتام مبهر أُقيم تحت رعاية شركة ألكازار واتشز.

وشهد الحفل، الذي نظمته شركة بيجاسوس جلوبال المحدودة، حضور نساء متميزات من مختلف أنحاء الهند، احتفالا بالتنوع والجمال والأناقة، وفقا لموقع "lokmattimes".

إطلالة ساحرة على منصة التتويج

تألقت بورنامي بفستان طويل باللون البيج مزين بتطريزات لامعة وقصة "كب"، مع فتحة ساق جريئة من أحد الجانبين. واختارت مكياجا بدرجات النيود، وتركت شعرها منسدلا على الجانبين، وأكملت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وعقد.

من هي بورنامي مورالي؟

بورنامي شابة من ولاية كيرالا، بدأت مسيرتها في عالم الجمال بعد فوزها بلقب Lulu Beauty Queen 2025 ضمن فعاليات LuLu Beauty Fest، ثم نالت لقب ملكة جمال الهند العالمية 2026.

كما تعد بورنامي الوجه الإعلاني لشركة أراكال للذهب والماس، وتشتهر بإطلالتها الساحرة التي تجذب الأنظار دائما.

ويتابعها على إنستجرام 3,257 ألف متابع.

الفائزات والوصيفات على منصة التتويج

رافقت بورنامي على منصة التتويج:

سوميا إس توماس من كيرالا، حازت لقب الوصيفة الأولى.

سانجانا أكاسام من تيلانجانا، حازت لقب الوصيفة الثانية.

تولت الفائزة السابقة شويتا جايارام تتويج ملكة جمال الهند 2026، بينما قامت ديبثي فيجاياكومار بتتويج الوصيفة الأولى، وبريثي باراكات بتتويج الوصيفة الثانية.

لجنة التحكيم

تشكلت لجنة التحكيم نخبة من الخبراء في عالم الموضة والجمال:

أرتشانا رافي، عارضة أزياء وممثلة.

هارميت سينج جوبتا، المدير الإداري لشركة U&I Entertainment.

أنكيتا خارات، ملكة جمال الهند 2016 ومغنية وعارضة أزياء.

نيكيتا توماس، ملكة جمال جنوب الهند 2019 وعارضة أزياء.

ما هي مسابقة ملكة جمال الهند العالمية؟

وفقا لموقع "missindiaglamworld" مسابقة ملكة جمال الهند العالمية منصة وطنية تحتفل بالأناقة والطموح والهدف لدى النساء الهنديات.

انطلقت المسابقة عام 2018 بقيادة الدكتور أجيت رافي، وتهدف إلى إتاحة الفرصة للنساء من جميع أنحاء الهند، بما في ذلك المتزوجات والمطلقات، عبر تنمية مهاراتهن وتأهيلهن لتمثيل الهند على المستوى الدولي.

توفر المسابقة للمشاركات تدريبا وفرصا متنوعة تساعدهن على مواجهة التحديات بثقة وأناقة، وتفتح أمامهن أبواب عالم الموضة والسينما والإعلان، كما تعزز الفخر بالهوية الثقافية والثقة بالنفس.