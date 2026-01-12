قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم الإثنين حالة من التقلبات الجوية، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المناطق.

كما أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، إضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة، مع احتمال امتدادها مساءً بنسبة حدوث تقارب 20% إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن الطقس يصاحبه نشاط للرياح على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها ما بين 40 و55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، حذّرت الأرصاد من اضطراب شديد في حركة الملاحة على كافة سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3.5 و5.5 أمتار.

وأكدت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 19 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.