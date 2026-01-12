إعلان

تقلبات جوية عنيفة.. الأرصاد: أمطار رعدية ورياح واضطراب بالملاحة خلال ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

04:30 ص 12/01/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    صورة أرشيفية لأضرار نوة قاسم على الإسكندرية خلال السنوات السابقة (1)
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة
  • عرض 7 صورة
    نوة قاسم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن البلاد تشهد اليوم الإثنين حالة من التقلبات الجوية، حيث يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار على أغلب أنحاء الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أن هناك فرصًا لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من كافة السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وقد يصاحبها تساقط لحبات البرد في بعض المناطق.

كما أشارت إلى وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على بعض مناطق جنوب الوجه البحري، إضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة، مع احتمال امتدادها مساءً بنسبة حدوث تقارب 20% إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وأضافت الهيئة أن الطقس يصاحبه نشاط للرياح على كافة الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها ما بين 40 و55 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

وفيما يتعلق بالملاحة البحرية، حذّرت الأرصاد من اضطراب شديد في حركة الملاحة على كافة سواحل البحر المتوسط، مع ارتفاع الأمواج ما بين 3.5 و5.5 أمتار.

وأكدت أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على القاهرة الكبرى تسجل 19 درجة مئوية، داعية المواطنين إلى توخي الحذر ومتابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئة أولًا بأول.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف
حوادث وقضايا

حادث بطعم الثأر.. كواليس فيديو مثير للجدل في بني سويف
ترامب: إن لم نستحوذ على جرينلاند فستستولي عليها الصين أو روسيا
شئون عربية و دولية

ترامب: إن لم نستحوذ على جرينلاند فستستولي عليها الصين أو روسيا
برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
مصراوي ستوري

برنسيسة.. 11 صورة جديدة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق
"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن
مصراوي ستوري

"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن
"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن
مصراوي ستوري

"مع صلاح السعدني وذكريات الطفولة".. 21 صورة نادرة للتوأم حسام وإبراهيم حسن

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان