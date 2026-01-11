إعلان

بأكثر من 4 مليون جنيه.. 5 صور لحقيبة ياسمين صبري

كتبت- أسماء مرسي:

08:00 م 11/01/2026
    سعر حقيبة ياسمين صبري
    حقيبة ياسمين صبري
    ياسمين صبري
    بأكثر من 4 مليون جنيه.. 5 صور لحقيبة ياسمين صبري

تألقت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر خاصية "الاستوري" على صفحتها الشخصية بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

جاكيت صوف وفستان قصير بأسلوب متناسق

اختارت ياسمين جاكيت صوف باللون البيج ونسقته مع فستان قصير فوق الركبة باللون الرصاصي، ما أضفى على إطلالتها مظهرا أنيقا وجذابا.

كما أكملت اللوك بحذاء طويل باللون البيج ليضفي تناسقا على الإطلالة.

تسريحة شعر ومكياج ناعم

اختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين، مع مكياج بدرجات النيود، متناسق مع لون بشرتها لإبراز إطلالة طبيعية وراقية.

حقيبة فاخرة بمواصفات فريدة

أكملت الفنانة إطلالتها بحقيبة "هيرمس بيركن" بيضاء بحجم 30 سم من جلد التمساح غير اللامع مع تفاصيل ذهبية، ويبلغ سعرها حوالي 88,525 ألف دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 4,181,035.75 مليون جنيها مصريا.

مجوهرات وإكسسوارات راقية

أكملت إطلالتها بارتداء مجموعة من المجوهرات الراقية مكونة من حلق، عدة خواتم، بالإضافة إلى ساعة يد فاخرة.

إطلالات تخطف الأنظار

دائمًا ما تثير ياسمين صبري الجدل وتخطف الأنظار بإطلالاتها الساحرة والأنيقة، خاصة مع اختيارها لحقائب اليد من أشهر الماركات العالمية بأسعار خيالية.

ياسمين صبري حقيبة ياسمين صبري سعر حقيبة ياسمين صبري

إعلان

