قنا – عبدالرحمن القرشي:

قررت النيابة العامة بمحافظة قنا حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنته القاصر البالغة من العمر 17 عامًا، بعد اتهامه بتجويعها وتعذيبها واحتجازها داخل غرفة مغلقة لأكثر من عام، ما أدى إلى وفاتها.

وكانت النيابة قد باشرت التحقيق عقب تلقيها إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بوفاة فتاة قاصر داخل مستشفى قوص المركزي، في ظروف غامضة، بعد أن توجه والدها إلى الوحدة الصحية بالقرية لاستخراج تصريح دفن، قبل أن يشتبه الطبيب في وجود شبهة جنائية نتيجة ظهور علامات هزال شديدة وغير طبيعية على الجثمان، ويقرر تحويله إلى المستشفى.

وبحسب التحقيقات، كشفت مناظرة الطب الشرعي عن وجود مؤشرات خطيرة، من بينها آثار جوع شديد وعفونة بالبطن، إلى جانب هزال وجفاف تامين، وإصابات بفروة الرأس، مما يرجح تعرض الفتاة لتعذيب جسدي وإهمال متعمد أدى إلى وفاتها.

وتبين من أقوال الشهود والتحريات أن المتهم كان قد طلق والدة الفتاة منذ سنوات، وأن القاصر تنقلت بين أكثر من مسكن بسبب خلافات أسرية ونزاعات على الحضانة، كما سبق لها تحرير محضر ضد والدها تتهمه فيه بالاعتداء عليها وتقييدها، وصدر ضده حكم بالحبس قبل أن تتنازل لاحقًا.

وأفادت التحقيقات بأن المتهم شدد من رقابته على ابنته بدعوى “التربية”، وقام باحتجازها داخل غرفة مغلقة، ومنع عنها الطعام والشراب لفترات طويلة، ما تسبب في تدهور حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. كما أقرت زوجة المتهم بعلمها باحتجاز الفتاة وتعذيبها، فيما أدلى عدد من أبنائه القُصّر بإفادات تؤكد معرفتهم بما كان يحدث داخل المنزل.

وقررت النيابة تشريح الجثمان لبيان السبب النهائي للوفاة، مع استمرار استجواب المتهم وكل من يثبت تورطه في الواقعة، وطلب تحريات المباحث النهائية، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.