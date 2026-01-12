إعلان

"تسنيم": الشعب الايراني سينظم مظاهرات كبرى للتنديد بجرائم مثيري الشغب

كتب : مصراوي

10:51 ص 12/01/2026

مظاهرات ايران - ارشيفية

طهران- (د ب أ)

ينظم ابناء الشعب الايراني مسيرات كبرى ظهر اليوم الاثنين، "للتنديد بافعال وجرائم مثيري الشغب والارهابيين المسلحين"، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الدولية للانباء.

وأفادت "تسنيم" بأن العاصمة الايرانية طهران "ستشهد مسيرات شعبية في ساحة انقلاب (ساحة الثورة الاسلامية) في وسط طهران، عند الساعة الثانية ظهرا (بالتوقيت المحلي)، ستضم مختلف شرائح المواطنين وعائلات الشهداء وخاصة عائلات شهداء الاحداث الاخيرة للتنديد بجرائم الارهابيين المسلحين والمخربين".

وأضافت أنه بالتزامن مع هذه المسيرة، ستشهد كافة المحافظات ومراكزها مظاهرات مماثلة.

جدير بالذكر أن إيران تشهد احتجاجات منذ يوم 28 من الشهر الماضي، اندلعت بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة في البلاد، ولكنها سرعان ما تحولت إلى تظاهرات سياسية ضد أجهزة الدولة.

