يواصل عدد كبير من نجوم وصناع السينما والتلفزيون التوافد على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 83 هذا العام، إذ يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في فندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

كان من أبرز النجوم على الريد كاربت سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كشفت إدارة الحفل عن الأعمال السينمائية والتلفزيونية المرشحة هذا العام، والتي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج، وتشهد هذه الأعمال منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يصل العديد من أبرز النجوم المرشحين هذا العام منهم النجم ليوناردو دي كابريو، المخرج جييرمو ديل تورو، إيما ستون، جينيفر لورانس، جوليا روبرتس، أوسكار إسحق، مايكل بي جوردن، دواين جونسون وآخرون.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.