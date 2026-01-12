إعلان

نجوم هوليوود يتألقون على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026- صور


كتب- مروان الطيب:

02:24 ص 12/01/2026
  عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب
  • عرض 14 صورة
    سنوب دوج في حفل توزيع جوائز جولدن جلوبز
  • عرض 14 صورة
    نيك جوناس وبريانكا شوبرا يخطفان الأنظار
  • عرض 14 صورة
    جو كيري
  • عرض 14 صورة
    أريانا جراندي
  • عرض 14 صورة
    بريتني سنو
  • عرض 14 صورة
    نيك جوناس وبريانكا شوبرا على الريد كاربت
  • عرض 14 صورة
    سنوب دوج على الريد كاربت
  • عرض 14 صورة
    ماري بيث بارون
  • عرض 14 صورة
    جينا أورتيجا
  • عرض 14 صورة
    نيك جوناس وبريانكا شوبرا
  • عرض 14 صورة
    كواليس حفل توزيع جوائز جولدن حلوب
  • عرض 14 صورة
    مقدمة الحفل نيكي جلاسر

يواصل عدد كبير من نجوم وصناع السينما والتلفزيون التوافد على ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 83 هذا العام، إذ يقام بالساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، في فندق بيفرلي هيلتون وسط تغطية إعلامية عالمية.

كان من أبرز النجوم على الريد كاربت سيلينا جوميز، أريانا جراندي،جو كيري، بريتني سنو، جينا أورتيجا، سنوب دوج، مارك رافلو كونور وود، مورا هيجينز، ماري بيث بارون، كولمان دومينجو، نيك جوناس، بريانكا شوبرا، هادسون ويليامز، والتقطوا العديد من الصور التذكارية.

كشفت إدارة الحفل عن الأعمال السينمائية والتلفزيونية المرشحة هذا العام، والتي حققت نجاحا كبيرا على الصعيدين النقدي والجماهيري وسط منافسة شرسة بين كبرى شركات الإنتاج، وتشهد هذه الأعمال منافسة شرسة على الأفضل وسط تصويت الجمهور والنقاد من مختلف أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن يصل العديد من أبرز النجوم المرشحين هذا العام منهم النجم ليوناردو دي كابريو، المخرج جييرمو ديل تورو، إيما ستون، جينيفر لورانس، جوليا روبرتس، أوسكار إسحق، مايكل بي جوردن، دواين جونسون وآخرون.

وتقدم حفل جوائز هذا العام، الممثلة الأمريكية نيكي جلاسر.

جوائز جولدن جلوب 2026 حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2026 ريد كاربت حفل توزيع جوائز جولدن جلوب حفل توزيع جوائز جولدن جلوب

