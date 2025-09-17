10 صورة لـ جورجينا بإطلالة صادمة وجريئة.. ومصممة أزياء تعلق

كتبت- شيماء مرسي

خطفت عارضة الأزياء الأسبانية جورجينا رودريجيز الأنظار في أحدث ظهور بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت جورجينا بفستان طويل ضيق باللون الأسود، بتصميم "كب" وقصة انسيابية أبرزت قوامها.

واعتمدت مكياجا بدرجات ألوان النيود، وركزت على رسمة عيونها.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.

وزُينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه، وخاتم.

إطلالة كلاسيكية جريئة

علقت مصممة الأزياء زينب الشوربجي لـ "مصراوي" على إطلالة جورجينا قائلا: "هذه الإطلالة أبرز قوام ورشاقة جورجينا".

وتابعت زينب: "اختيارها لـ الحذاء الأسود الكلاسيكي مناسب جدا، كما إن الكوليه خطف الأنظار".

وأضافت: "تتميز هذه القلادة الماسية الفريدة بتصميمها الذي يجمع بين ماسة صفراء كبيرة بوزن 36 قيراط وحجر أبيض بوزن 33 قيراط، كما تحتوي القلادة على 232 حجر كريم آخر، ليبلغ الوزن الإجمالي للأحجار الكريمة 129 قيراط".

وأشارت: "اختيار تسريحة الشعر والمكياج موفقة جدا وزادت الإطلالة أناقة".

