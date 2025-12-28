مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

بتواجد مصر.. أعلى 10 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس الأمم الأفريقية

كتب : محمد عبد الهادي

01:03 م 28/12/2025
تواصل بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 تسجيل حضور جماهيري لافت، مع اقتراب منافسات الجولة الثانية من نهايتها، حيث تجاوز إجمالي عدد الجماهير حتى الآن 438,663 متفرجًا.

وفيما يلي أكثر 10 مباريات من حيث الحضور الجماهيري في كأس أمم أفريقيا 2025 حتى الآن:

مباراة المغرب ومالي: 63,844 متفرجًا (93%)

مباراة المغرب وجزر القمر: 60,180 متفرجًا (88%)

مباراة السنغال والكونغو: 41,672 متفرجًا (56%)

مباراة مصر وجنوب أفريقيا: 40,219 متفرجًا (88%)

مباراة الكاميرون والغابون: 35,200 متفرج (77%)

مباراة مصر وزيمبابوي: 28,190 متفرجًا (62%)

مباراة نيجيريا وتونس: 25,544 متفرجًا (72%)

مباراة السنغال وبوتسوانا: 18,591 متفرجًا (30%)

مباراة الجزائر والسودان: 16,115 متفرجًا (74%)

مباراة تونس وأوغندا: 13,387 متفرجًا (64%)

الحضور الجماهيري بكأس الأمم الأفريقية كأس الأمم الأفريقية أمم أفريقيا منتخب مصر

