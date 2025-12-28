بتواجد مصر.. أعلى 10 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس الأمم الأفريقية

تواصل بطولة كأس الأمم الأفريقية في نسختها الـ35 تسجيل حضور جماهيري لافت، مع اقتراب منافسات الجولة الثانية من نهايتها، حيث تجاوز إجمالي عدد الجماهير حتى الآن 438,663 متفرجًا.

وفيما يلي أكثر 10 مباريات من حيث الحضور الجماهيري في كأس أمم أفريقيا 2025 حتى الآن:

مباراة المغرب ومالي: 63,844 متفرجًا (93%)

مباراة المغرب وجزر القمر: 60,180 متفرجًا (88%)

مباراة السنغال والكونغو: 41,672 متفرجًا (56%)

مباراة مصر وجنوب أفريقيا: 40,219 متفرجًا (88%)

مباراة الكاميرون والغابون: 35,200 متفرج (77%)

مباراة مصر وزيمبابوي: 28,190 متفرجًا (62%)

مباراة نيجيريا وتونس: 25,544 متفرجًا (72%)

مباراة السنغال وبوتسوانا: 18,591 متفرجًا (30%)

مباراة الجزائر والسودان: 16,115 متفرجًا (74%)

مباراة تونس وأوغندا: 13,387 متفرجًا (64%)

