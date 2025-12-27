بدون شفط أو نفخ.. وفاء مكي تكشف كواليس فيديو "حقن الوجه"

"آن للذئب ألا يظل وحيدا".. أول تعليق من محمد خميس بعد زفافه

وثقت الفنانة وفاء مكي في مقطع فيديو من داخل أحد مراكز التجميل، حالتها قبل وبعد تلقي ما يعرف بـ"حقن تدوير الوجه"، وهو ما جعل ملامحها تبدو أكثر نضارة وشبابا.

وتضمن الفيديو مشهدين؛ الأول ظهرت فيه وفاء مكي مرتدية ملابس طبية معقمة قبل تلقي الحقن، بينما ظهرت في المشهد الثاني بملابسها العادية وبملامح مختلفة.

وخلال مقطع الفيديو، قالت وفاء مكي مازحة: "المخرج هيموتني علشان قال لي سيبي وشك كده، هيتفاجئ.. كل سنة وأنتم طيبين".

تعليقًا على الجدل الذي أثاره الفيديو، أكدت وفاء مكي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل.

وأوضحت أن الأمر اقتصر فقط على حقنة تجميلية: "معملتش أي عمليات تجميل ولا شفط ولا نفخ".

يذكر أن الفنانة وفاء مكي عادت للساحة الفنية بعد غياب سنوات بمسلسل "حق عرب" رمضان 2024 بطولة الفنان أحمد العوضي، دينا فؤاد، وليد فواز، رياض الخولي، وفاء عامر، كارولين عزمي، دينا المصري، وغيرهم.

دارت أحداث المسلسل حول عرب، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ولكن يلقي هذا الماضي بظلاله عليه بين الحين والآخر، فلا يجد سبيل غير التصدي له ومواجهته، وتتوالى الأحداث.

