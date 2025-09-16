إعلان

في عيد ميلادها.. 25 صورة لـ أجرأ إطلالات بوسي

03:30 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
    بوسي (4)
    بوسي (3)
    بوسي (7)
    بوسي (8)
    بوسي (9)
    بوسي (6)
    بوسي (11)
    بوسي (13)
    بوسي (14)
    بوسي (15)
    بوسي (17)
    بوسي (18)
    بوسي (19)
    بوسي (20)
    بوسي (21)
    بوسي (22)
    بوسي (23)
    بوسي (24)
    بوسي (27)
    بوسي (10)
    بوسي (29)
    بوسي (30)
    بوسي (2)
    بوسي (28)
كتبت- شيماء مرسي

خطفت المطربة بوسي الأنظار بإطلالتها الجريئة أثناء احتفالها بعيد ميلادها، حيث أطلت بفستان طويل باللون الأسود بصيحة الظهر المكشوف.

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي"، في هذا التقرير أجرأ إطلالات المطربة بوسي، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي.

فستان جينز

ظهرت بوسي بفستان قصير جينز "كت"، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد باللون البينك، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

فيست وشورت قصير

تألقت بوسي بـ فيست وشورت قصير باللون البينك، ونسقت مع إطلالتها حقيبة يد صغيرة وحذاء باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.

فستان متعدد الألوان

ارتدت بوسي فستان قصير متعدد الألوان "كت"، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأصفر، واعتمدت مكياجا قويا، وتركت شعرها منسدلا.

فستان أبيض

ظهرت بوسي في إطلالة أخرى، بفستان طويل باللونين الوردي والأبيض "كت" وشفاف من الأسفل، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض وقبعة باللون البيج.

فستان باللون الفيروزي

أطلت بوسي بفستان قصير فوق الركبة "كت" باللون الفيروزي، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

بوسي إطلالات بوسي فستان قصير عيد ميلاد بوسي
