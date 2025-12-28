"المصري الأول".. منصب جديد لمحمود فايز في الاتحاد الأفريقي

مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

أعلن محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، عن توليه منصبًا جديدًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ونشر محمود فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"

" فخور جدًا بكوني جزء من مجموعة الدراسات الفنية بالكاف ( -Technical Study group -TSG)، خلال بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب ٢٠٢٥".

وتابع: "شرف كبير أن أُكون جزء من خبراء ومدربين كرة القدم والمسؤول عن: تحليل المباريات، رصد الاتجاهات التكتيكية الجديدة وتطويرها، اختيار أفضل لاعب كل مباراة ( man of match).

وواصل: "تقديم تقارير فنية تُسهم في تطوير كرة القدم في أفريقيا والعالم

والمساهمة في برامج تدريب المدربين وإنتاج تقارير مفصلة تُقدّم توصيات عملية لتحسين التدريب وتطوير الأداء".

واختتم: "سعيد لتمثيل بلدي كأول مصري يشارك في TSG بفضل الله ".