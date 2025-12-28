مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

"المصري الأول".. منصب جديد لمحمود فايز في الاتحاد الأفريقي

كتب : محمد عبد الهادي

10:46 ص 28/12/2025 تعديل في 10:49 ص
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود فايز
  • عرض 9 صورة
    محمود فايز
  • عرض 9 صورة
    محمود فايز
  • عرض 9 صورة
    محمود فايز
  • عرض 9 صورة
    محمود فايز
  • عرض 9 صورة
    604916758_10173531804275293_2424213606056273367_n_Easy-Resize.com
  • عرض 9 صورة
    محمود فايز
  • عرض 9 صورة
    محمود فايز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، عن توليه منصبًا جديدًا خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ونشر محمود فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"

" فخور جدًا بكوني جزء من مجموعة الدراسات الفنية بالكاف ( -Technical Study group -TSG)، خلال بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب ٢٠٢٥".

وتابع: "شرف كبير أن أُكون جزء من خبراء ومدربين كرة القدم والمسؤول عن: تحليل المباريات، رصد الاتجاهات التكتيكية الجديدة وتطويرها، اختيار أفضل لاعب كل مباراة ( man of match).

وواصل: "تقديم تقارير فنية تُسهم في تطوير كرة القدم في أفريقيا والعالم

والمساهمة في برامج تدريب المدربين وإنتاج تقارير مفصلة تُقدّم توصيات عملية لتحسين التدريب وتطوير الأداء".

واختتم: "سعيد لتمثيل بلدي كأول مصري يشارك في TSG بفضل الله ".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود فايز الاتحاد الأفريقي كأس الأمم الأفريقية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

هل يعطي المركزي الضوء الأخضر لبنكي للأهلي ومصر لطرح شهادة بفائدة 19%؟
سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ويسجل رقما تاريخيا ببداية التعاملات
اضطراب الملاحة وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة