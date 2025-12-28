رئيس التجار: غلق معارض السيارات سيتسبب في كارثة للملايين

أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن الحملات التي تشنها بعض أحياء محافظة القاهرة ضد معارض السيارات تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوق السيارات.

وشهد حي مدينة نصر شرق محافظة القاهرة، الخميس، إغلاق عدد من صالات عرض السيارات الجديدة والمستعملة، لأسباب تتعلق بمخالفات تراخيص وإشغالات الطرق.

وأضاف أبو المجد في تصريحات لـ"مصراوي" أن الحملات الاخيرة تسببت في إرباك حركة البيع فضلا عن تشريد الآلاف من العاملين في تلك المعارض.

وأكد أن الغالبية العظمى من المعارض التي استهدفتها الحملات الأخيرة تعمل بشكل قانوني وملتزمة بالضوابط المنظمة للنشاط، ولا توجد أي ملاحظات لتوقف عملها.

وتابع أن تدخل لجان الأحياء لإزالة السلاسل والمناطق المخصصة للعرض أمام المعارض، رغم ترخيصها القانوني يمثل مخالفة صريحة للقرارات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، والتي أقرت استمرار عمل المعارض القائمة أسفل المباني السكنية حتى نهاية عام 2027.

ولفت إلى أن الامتناع عن إصدار تراخيص جديدة خلال السنوات الماضية فاقم من الأزمة، مؤكدا أن ما يجري حاليًا خاصة في نطاق حي مدينة نصر ينذر بعواقب اقتصادية خطيرة.

واستنكر عدم احترام مسئولي الأحياء للمهلة القانونية التي منحتها الدولة لأصحاب المعارض لتوفيق أوضاعهم، محذرًا من أن استمرار غلق المعارض سيؤدي إلى أزمة حقيقية في تصريف السيارات المحلية.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات أن غلف المعارض سيتسبب كذلك في ارتفاع أسعار الكثير من الطرازات، وتراجع حصيلة الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم.

واختتم أبو المجد بالتأكيد على أن تدمير أكبر سوق للسيارات في مصر، والمتمركز بمدينة نصر، ستكون له آثار سلبية ممتدة على الاقتصاد والاستثمار، مشددًا على أن ملايين الأسر تعتمد بشكل مباشر وغير مباشر على هذا النشاط.

