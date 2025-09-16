إليسا تخطف الأنظار بفستان جريء ومكشوف في أحدث ظهور
-
-
-
-
-
كتبت- شيماء مرسي
ظهرت المطربة إليسا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ووفقا لـ "quora"، قد يمنح اللون الأخضر الفاتح المرأة شعورا بالانتعاش والحيوية، ويجعلها تبدو أكثر إشراقة.
وبالإضافة إلى ذلك، فهو مناسب لمعظم ألوان البشرة، لذا يمكن ارتدائه في المناسبات الرسمية وغير الرسمية.
وارتدت إليسا فستان قصير بقصة "الكب" باللون الأخضر الفاتح، ويتميز بأنه مكشوف عند منطقة الصدر، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود.
واختارت إليسا أن تترك شعرها الويفي على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها والملفتة والجريئة.
ومن الناحية الجمالية، اعتمدت إليسا مكياجا قويا، حيث ركزت على رسمة عينيها، ووضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.
وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة.
