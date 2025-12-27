نشرت الدكتورة أمينة البدري، أخصائية جراحة التجميل والليزر، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على تطبيق "تيك توك"، ظهرت فيه الفنانة وفاء مكي بعد خضوعها لإجراء حقن تدوير الوجه، حيث بدت ملامحها أكثر امتلاء وإشراقا، مع نضارة واضحة في البشرة.

وفي هذا السياق، إليكم أبرز المعلومات عن حقن تدوير الوجه، وفقا لموقع "clevelandclinic".

ما هي حقن تدوير الوجه؟

حقن تدوير الوجه هي إجراءات تجميلية غير جراحية تهدف إلى منح الوجه مظهرا أكثر امتلاء وتناسقا، خاصة في مناطق الخدود والفك، دون الحاجة إلى تدخل جراحي.

ما الهدف منها؟

مع التقدم في العمر، يقل إنتاج الكولاجين في الجسم، وهو عنصر أساسي يحافظ على مرونة الجلد وامتلائه، هذا النقص يؤدي إلى ترهل البشرة وفقدان الحجم، ما يدفع الكثيرين للجوء إلى حقن الوجه لتحسين تناسق ملامح الوجه، وملء الخدود والشفاه، بالإضافة إلى تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

كما تُستخدم أحيانا لاستعادة امتلاء الوجه لدى بعض المرضى الذين يعانون من ترقق البشرة نتيجة تناول أدوية معينة.

مكوناتها:

تتعدد أنواع مواد الحشو الجلدية بين الحشوات الجاهزة وحقن الدهون الذاتية، وتشمل الدهون الذاتية سحب الدهون من منطقة معينة بالجسم ثم إعادة حقنها في الوجه لمنح مظهر أكثر امتلاء بشكل طبيعي.

أما الحشوات الجاهزة، من أبرزها حمض الهيالورونيك، وهو مادة طبيعية موجودة في البشرة تساعد على الترطيب وزيادة الحجم، وتدوم نتائجه عادة من 6 أشهر إلى عام، كما يوجد هيدروكسيلاباتيت الكالسيوم المستخدم لعلاج التجاعيد العميقة وتستمر نتائجه قرابة عام.

كذلك يُستخدم حمض البولي-إل-لاكتيك الذي يحفز إنتاج الكولاجين وتدوم نتائجه لفترة أطول تصل إلى عامين، بالإضافة إلى حمض بولي ميثيل ميثاكريلات التي تمنح الجلد تماسكا وحجما يدومان لفترة أطول.

ويحدد الطبيب المختص نوع الحشو المناسب لكل حالة، وفقا لاحتياجات المريض والنتائج المتوقعة من الإجراء.

ماذا يحدث بعد حقن الوجه؟

بعد الإجراء، يقوم الطبيب بتنظيف الجلد يستخدم كمادات باردة لتقليل التورم. من الطبيعي ظهور:

كدمات خفيفة.

تورم بسيط.

شعور مؤقت بعدم الراحة.

غالبًا ما تختفي هذه الأعراض خلال أيام قليلة، وتظهر النتائج بشكل فوري، مع اختلاف مدة استمرارها حسب نوع الحشو المستخدم.

خطوات حقن الدهون في الوجه

تتم العملية عبر شفط الدهون من منطقة معينة بالجسم، ثم تنقيتها و حقنها في الوجه، الإجراء بسيط ولا يتطلب الإقامة في المستشفى، لكنه يحتاج فترة تعاف أطول مقارنة بالفيلر الجاهز.

فوائد حقن تدوير الوجه

نتائج سريعة وملحوظة.

إجراء لا يستغرق وقتا طويلا.

تحتاج إلى وقت تعافٍ قصير.

تكلفة أقل مقارنة بالجراحات التجميلية.

نتائج تستمر لأشهر أو سنوات حسب النوع المستخدم.

المخاطر والمضاعفات

رغم ندرة المضاعفات الخطيرة، تظهر بعض الآثار الجانبية مثل:

تورم أو كدمات.

عدم تناسق بسيط في الشكل.

تكتلات تحت الجلد.

التهابات أو احمرار.

وفي حالات نادرة جدا، تحدث مشكلات في الرؤية، ما يستدعي تدخلا طبيا فوريا.

فترة التعافي بعد الحقن

تختلف فترة التعافي حسب نوع الحشو وعدد المناطق المعالجة والحالة الصحية العامة، إلا أن معظم الأشخاص يمكنهم العودة لممارسة حياتهم الطبيعية فورا، مع تجنب المجهود البدني الشاق ليوم أو يومين.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

يُنصح بالذهاب للطبيب فورا في حال ظهور:

ألم شديد أو نزيف.

علامات للعدوى مثل الحمى أو التورم.

أعراض تحسسية كضيق التنفس.