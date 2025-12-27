إعلان

ملكة جمال العالم 2025 بإطلالة شتوية أنيقة

كتبت- أسماء مرسي:

07:55 م 27/12/2025
    أوبال سوشاتا (2)
    أوبال سوشاتا (3)

تألقت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة شتوية أنيقة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت أوبال مرتدية جاكيت قصير باللون البني، ونسقت أسفله بلوفر وبنطلون بأرجل واسعة باللون الأوف وايت.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين.

ونسقت مع اللوك حقيبة باللون الأسود، وحذاء وقبعة رأس باللون الأبيض، بالإضافة إلى نظارة شمسية.

تحرص ملكة جمال العالم 2025 دائما على لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة، التي تتراوح بين الفساتين الطويلة والقصيرة، والتصاميم الجريئة.

أوبال سوشاتا ملكة جمال العالم

