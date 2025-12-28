أثار المايسترو أحمد رمضان، السكرتير السابق لنقابة المهن الموسيقية، حالة من الجدل بعد إرساله رسميا إنذارا رسميا إلى اتحاد النقابات الفنية، للمطالبة بإسقاط عضوية الفنان مصطفى كامل، النقيب الحالي للنقابة.

المايسترو أحمد رمضان، وجه إنذارا لاتحاد النقابات الفنية الثلاثة برئاسة المخرج عمر عبدالعزيز، بـ إسقاط عضوية الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية.

وذكر أحمد رمضان، في إنذاره لاتحاد النقابات الفنية الثلاثة، إن مصطفى كامل، صدر ضده حكما من محكمة الاستئناف، بتأييد حكم أول درجة الصادر ضده، بسد غرامة 10000 جنيه، و15001 جنيه، على سبيل التعويض المؤقت، في قضية السب والقذف التي أقامها السكرتير السابق للنقابة.

وأجاب مصدر في اتحاد النقابات الفنية، على سؤال "مصراوي"، بشأن إمكانية إسقاط العضوية، ومدى ارتباطها بالحكم الصادر ضد نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل.

وقال "نص سقوط العضوية، في قانون اتحاد النقابات الفنية، في المادة 6، وتحديدا الفقرة الرابعة، جاء كالتالي، أن لا يكون قد سبق الحكم على العضو، بعقوبة جنائية، أو في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اعتباره في الحالتين".

وأوضح "وحسب ما يثار بشأن الحكم الصادر، لا تنطبق عليه شروط شطب العضوية".

يذكر أن النزاع القضائي بين نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، والمايسترو أحمد رمضان، اشتعل منذ عام 2023، عقب صدر قرار شطب المايسترو من عضوية النقابة.