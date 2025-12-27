إعلان

بـ كروب توب.. إطلالة جريئة لـ مايا دياب

كتبت- أسماء مرسي:

09:50 م 27/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مايا دياب
  • عرض 5 صورة
    مايا دياب
  • عرض 5 صورة
    مايا دياب
  • عرض 5 صورة
    مايا دياب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تألقت المطربة مايا دياب بإطلالة مُلفتة وجريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مايا مرتدية "كروب توب" مكون من قطعتين توب قصير باللون البني الفاتح، بقصة ضيقة.

ونسقت مع التوب جيب طويلة من خامة الستان باللون الذهبي اللامع، ضيقة على الجسم ومنسدلة بأسلوب ناعم.

واعتمدت مايا مكياجا ترابيا متناسقا مع الإطلالة وبشرتها.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة.

وفقًا لموقع "verywellmind" يمنح اللون البني الفاتح شعورا بالراحة والهدوء، كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة، إذ يبرز جمالها الطبيعي ويضفي عليها إشراقة ونضارة دون الحاجة إلى مكياج قوي.

مايا دياب نجوم الفن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء