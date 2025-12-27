بـ كروب توب.. إطلالة جريئة لـ مايا دياب

بعد ظهور وفاء مكي بملامح متغيرة.. كل ما تريد معرفته عن "حقن تدوير الوجه"

تألقت المطربة مايا دياب بإطلالة مُلفتة وجريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت مايا مرتدية "كروب توب" مكون من قطعتين توب قصير باللون البني الفاتح، بقصة ضيقة.

ونسقت مع التوب جيب طويلة من خامة الستان باللون الذهبي اللامع، ضيقة على الجسم ومنسدلة بأسلوب ناعم.

واعتمدت مايا مكياجا ترابيا متناسقا مع الإطلالة وبشرتها.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل عفوي.

وزينت إطلالتها بارتداء إكسسوارات مكونة من حلق، وقلادة.

وفقًا لموقع "verywellmind" يمنح اللون البني الفاتح شعورا بالراحة والهدوء، كما أنه يناسب جميع أنواع البشرة، إذ يبرز جمالها الطبيعي ويضفي عليها إشراقة ونضارة دون الحاجة إلى مكياج قوي.