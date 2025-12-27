إعلان

يمنى خوري بفستان جريء.. كيف نسقت إطلالتها؟

كتب : أسماء مرسي

08:21 م 27/12/2025
كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية يمنى خوري بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت يمنى فستانا طويلا باللون الأسود بقصة الكب، بتصميم ضيق على الجسم، مع تطريزات فضية عند منطقة الصدر.

ونسقت مع الفستان شريط حريري بلون مزيج من اللونين الأسود والأبيض، جاء على شكل تفصيلة حول العنق وبشكل انسيابي خلف الفستان، ما أضفى لمسة ناعمة على التصميم.

واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، واختارت تصفيفة الشعر المرفوعة لأعلى.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط وخاتم.

ودائما ما تعتاد خبيرة التجميل اللبنانية على جذب أنظار محبيها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالتها، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة والقصيرة و الإطلالات الكاجوال.

يمنى خوري إطلالة يمنى خوري إنستجرام يمنى خوري

