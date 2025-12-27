فستان قصير وجريء.. معلومات عن إطلالة سيرين عبد النور

بعد ظهور وفاء مكي بملامح متغيرة.. كل ما تريد معرفته عن "حقن تدوير الوجه"

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت الفنانة سيرين عبد النور بإطلالة جريئة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت سيرين مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون البرجندي، تميز بأنه مزين بتطريزات فضية لامعة، وجاء التصميم ضيقا على الجسم مع فتحة عند منطقة الصدر، ما أضفى لمسة من الجرأة والأناقة.

الفستان من دار أزياء "clo-beirut" ومقره في لبنان.

واعتمدت سيرين مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، من تنفيذ خبيرة التجميل زينة إبراهيم.

واختارت تصفيفة الشعر المنسدلة على الجانبين بواسطة المصفف جورج شمعون.

ونسقت مع اللوك حذاء باللون البرجندي.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وخاتم.