20 صورة لـ نجمات ظهرن بفساتين بدون بطانة في ٢٠٢٥

خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بنيويورك.. من هي صنداي روز؟

كتبت- شيماء مرسي

العديد من نجمات الفن في صيف 2025 اعتمدن فساتين شفافة بدون بطانة في الحفلات والسهرات والمناسبات.

وفي هذا السياق، يستعرض "مصراوي" أبرز النجمات التي ظهرن بفساتين بدون بطانة في ٢٠٢٥.

سيرين عبد النور

تألقت الفنانة سيرين عبد النور بفستان جريء شفاف باللون الأسود مزينا بالتطريزات وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت سيرين مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر شفاه بدرجة الأحمر الناري.

وعلق ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا على إطلالتها عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام قائلا: "بالرغم من أن الفستان حلو وشيك ولكن القماش شفاف".

وأضاف حنا: "تصميم الفستان بدون بطانة لم يكن الخيار الأمثل، كان ينبغي أن يكون مبطنا".

مايا دياب

أطلت المطربة مايا دياب بفستان طويل شفاف باللون الأسود "كت" مزينا بالتطريزات بالكامل، واعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

إليسا

ارتدت المطربة إليسا فستان طويل بقصة "الكب" باللون الذهبي شفاف مزينا بالتطريزات بالكامل، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الويفي.

وعلق إيلي على إطلالتها قائلا: "تصميم الفستان قديم، بالإضافة إلى إن طريقة توزيع الأحجار غير موفقة، وأعطى الإطلالة 6.75/10.

هيفاء وهبي

وأطلت هيفاء بجمبسوت شفاف باللون الأسود، يتميز بأنه مزينا بتطريزات لامعة والترتر، وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا ناعما بدرجات النيود، وتركت خصلات شعرها منسدلا على كتفها بشكل عفوي.

وعلقت استشارية الموضة ومصممة الأزياء زينب الشوربجي على إطلالة هيفاء، ووصفتها بأنها واحدة من أبرز النجمات العربيات اللاتي يتحدين العالمية بإطلالات مميزة واستثنائية.

وأضافت في تصريح لـ"مصراوي" أن اختيارها للجمبسوت الأسود الشفاف والجريء يرمز إلى القوة والأناقة.

وأشارت إلى أن المكياج السموكي والشعر المنسدل يتناسبان تماما مع هذا اللوك الجريء.