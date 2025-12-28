مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

اتفرج مجانًا.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وأنجولا في أمم إفريقيا

كتب : محمد خيري

10:56 ص 28/12/2025
تترقب الجماهير المصرية مواجهة قوية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، أمام منتخب أنجولا، في اللقاء المقرر إقامته غدًا الاثنين ضمن منافسات النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

وتُقام البطولة القارية على الأراضي المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.

ويطمح المنتخب المصري إلى استعادة لقب كأس الأمم الإفريقية الغائب عن خزائنه منذ عام 2010، بعدما توّج بالبطولة ثلاث مرات متتالية تحت قيادة المدرب التاريخي حسن شحاتة.

مصر تحسم التأهل مبكرًا لدور الـ16

وكان منتخب مصر قد نجح في حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا، بعد تحقيق فوز ثمين على منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية.

وجاء الانتصار رغم النقص العددي، حيث أكمل الفراعنة الشوط الثاني بعشرة لاعبين عقب حالة طرد لمحمد هاني، إلا أن الفريق أظهر تماسكًا كبيرًا حتى نهاية اللقاء.

وسجل محمد صلاح هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، بعد تعرضه للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليمنح منتخب بلاده ثلاث نقاط غالية.

وبهذا الفوز، أصبح منتخب مصر أول المنتخبات التي تضمن العبور إلى الدور التالي من البطولة المقامة حاليًا في المغرب.

ويُعد المنتخب المصري الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية برصيد 7 ألقاب، متفوقًا على الكاميرون (5 ألقاب) وغانا (4 ألقاب).

موعد وطريقة مشاهدة مباراة مصر وأنجولا

تنطلق مباراة مصر وأنجولا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة غدًا الاثنين، وتُنقل بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، المالكة لحقوق بث جميع مباريات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وأنجولا

وتوجد بعض القنوات المفتوحة التي تتيح متابعة المباراة دون اشتراك، ومن أبرزها:

القناة الجزائرية الأرضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

القناة المغربية الأرضية أعلن بشكل رسمي نقل المباراة عبر التردد الأرضي:

التردد: 11157

الاستقطاب: رأسي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

