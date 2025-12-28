إعلان

بالإجماع.. البرلمان الصومالي يُقِرّ بطلان اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال"

كتب : مصراوي

01:28 م 28/12/2025 تعديل في 01:30 م

البرلمان الصومالي

وكالات

أقر البرلمان الصومالي، اليوم الأحد، بالإجماع قرارًا يُعلن بطلان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال الانفصالي.

ومن جانبه، أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أن بلاده ترفض خطوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن أرض الصومال، مضيفًا "ونعتبرها انتهاكًا لسيادة بلادنا وعدوانًا على وحدتها".

وقال شيخ محمود، خلال خطاب ألقاه اليوم أمام البرلمان: "نؤكد رفضنا أي محاولات لتهجير الفلسطينيين وندعم حقهم في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابع الرئيس الصومالي: "نرفض نقل الفوضى والصراعات التي تتسبب بها إسرائيل في الشرق الأوسط إلى الأراضي الصومالية".

وأول أمس الجمعة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاعتراف رسميًا بإقليم أرض الصومال الانفصالي كدولة مستقلة ذات سيادة.

البرلمان الصومالي إسرائيل حسن شيخ محمود بنيامين نتنياهو

