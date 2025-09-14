عارضة أزياء عالمية تثير الجدل بخصرها النحيل (صور)

كتب- أحمد الضبع:

خطفت النجمة العالمية ليلي كولينز الأنظار خلال مشاركتها في عرض أزياء دار "كالفن كلاين" ضمن فعاليات أسبوع الموضة في نيويورك، حيث ظهرت بإطلالة لامعة تميزت بخصرها النحيل الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن كولينز بطلة مسلسل "إميلي في باريس" والبالغة من العمر 36 عاما، تألقت ببدلة ثنائية القطع ذات بريق معدني، نسقتها مع حذاء فضي بكعب عال وحقيبة يد أنيقة بنفس الطابع، لتبدو بإطلالة متكاملة جذبت عدسات المصورين.

ورغم الزخم الإعلامي حول حضورها، بدت الممثلة البريطانية الأمريكية في حالة معنوية مرتفعة، إذ التقطت الصور وابتسمت للجمهور قبل دخولها قاعة العرض.

وتزامن ظهورها مع انشغالها بتصوير الموسم الأخير من مسلسل "إميلي في باريس"، الذي يتم تصوير مشاهده بين باريس وعدة مدن إيطالية منها روما وفينيسيا.

المسلسل الذي انطلق عرضه عام 2020 على إحدى المنصات العالمية، يحكي قصة شابة أمريكية تنتقل للعمل في باريس كخبيرة تسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتجد نفسها في مواقف رومانسية ومهنية متشابكة.

ويترقب عشاق الدراما الكوميدية الرومانسية طرح الموسم الجديد في ديسمبر المقبل، وسط مفاجآت كبيرة على صعيد الأحداث والشخصيات.

في المقابل، أعلنت الممثلة الفرنسية كامي رازات 31 عاما، التي تؤدي شخصية "كامي" في العمل وصديقة البطلة، عن انسحابها رسميًا من المسلسل بعد 5 أعوام، ما أثار حالة من الجدل بين الجمهور الذي عبر عن استيائه من التغييرات الأخيرة في الأحداث.

اقرأ أيضا:

جمالها ساحر.. ملكة جمال الكون تخطف الأنظار بإطلالتها

لأول مرة.. متسابقة مصابة بالثعلبة تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا 2025

جريئة وغريبة.. 20 صورة لـ5 إطلالات تصدرت "الترند" في 2025

ظهرت مع مبابي.. 16 صورة تكشف أسرار جمال وحياة شقيقة جورجينا

طبيب أسنان.. تتويج يوسف علي بلقب ملك جمال مصر 2025



