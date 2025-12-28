مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

1 2
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

1 0
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

مدرب أنجولا يتحدي مصر: "هدفنا التأهل وهذا موقف شيكو بانزا"

كتب : محمد عبد الهادي

01:38 م 28/12/2025 تعديل في 01:44 م
رفع المدرب الفرنسي باتريس بوميل المدير الفني لمنتخب أنجولا، راية التحدي قبل مواجهة مصر غدًا الإثنين، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال بوميل في المؤتمر الصحفي للمباراة: :" منتخب مصر قدم أداءً كبيرا في البطولة، وهو متمرس في البطولة الأفريقية، أبارك لهم على التأهل للدور التالي".

وواصل: "لاعبو المنتخب المصري يمكنهم الدفاع طوال الـ90 دقيقة، ثم يسجلون هدفًا في النهاية".

وعن تحضيراته للمباراة قال: "أنهينا مرحلة تحليل المنتخب المصري، ونمتلك معلومات كثيرة عنه، أما بالنسبة لنا فنحن أتينا لتقديم شئ في البطولة وليس للمشاركة فقط".

وعن موقف لاعب الزمالك الدولي شيكو بانزا قال: "هو يعرف الكرة المصرية واللاعبين، لذلك فهو مستعد لأداء دوره وهو لاعب يتمتع بالسرعة والمهارة ومهم بالنسبة لنا".

واختتم: " المنتخب المصري يمتلك لاعبين كبار محترفين في أوروبا ولكن لايهمنا من سنواجه غدًا أو اللاعبين الذين سيشاركون في تشكيلتهم، علينا فقط التركيز على أنفسنا ومواصلة المشوار لاننا نمتلك منتخبًا جيدًا ويمكننا تحقيق الفوز".

بوميل باتريس بوميل منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب أنجولا

