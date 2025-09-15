خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بنيويورك.. من هي صنداي روز؟

كتبت- شيماء مرسي

خطفت ابنة النجمة العالمية نيكول كيدمان "صنداي روز" الأنظار بعد حضورها في فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك 2025.

وتعرضت "صنداي" لانتقادات بسبب تعبيراتها وجهها الحادة ومشيتها الغير أنثوية.

وظهرت "صنداي" بكروب توب شفاف ونسقت معه بنطلون ونظارة شمسية وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن عارضة الأزياء الشابة صنداي روز، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

-تبلغ من العمر 17 عاما.

-ابنة النجمة العالمية نيكول كيدمان والمطرب كيث أوربان.

-عارضة أزياء شابة.

-حضرت حفلتين من حفلات أسبوع الموضة.

-خطفت الأنظار بحضورها الجذاب وسط النجمات وعارضات الأزياء العالميات.

-ولدت في 7 يوليو 2008.

-تقيم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

-تهتم صنداي بالفنون والموسيقى.

-بدأت مسيرتها في عالم الموضة عام 2024، حيث ظهرت للمرة الأولى في عرض أزياء دار "ميو ميو" في أسبوع الموضة بباريس.

-لديها أخت صغرى تدعى "فيث مارجريت" تبلغ من العمر 14 عاما.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 16.2 ألف متابع.