إعلان

خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بنيويورك.. من هي صنداي روز؟

02:30 م الإثنين 15 سبتمبر 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بنيويورك.. من هي صنداي روز؟
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بنيويورك.. من هي صنداي روز؟
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بنيويورك.. من هي صنداي روز؟
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بنيويورك.. من هي صنداي روز؟
  • عرض 6 صورة
    خطفت الأنظار في أسبوع الموضة بنيويورك.. من هي صنداي روز؟
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- شيماء مرسي

خطفت ابنة النجمة العالمية نيكول كيدمان "صنداي روز" الأنظار بعد حضورها في فعاليات أسبوع الموضة بنيويورك 2025.

وتعرضت "صنداي" لانتقادات بسبب تعبيراتها وجهها الحادة ومشيتها الغير أنثوية.

وظهرت "صنداي" بكروب توب شفاف ونسقت معه بنطلون ونظارة شمسية وحقيبة يد صغيرة بنفس اللون.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، وتركت شعرها الكيرلي منسدلا.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز معلومات عن عارضة الأزياء الشابة صنداي روز، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

-تبلغ من العمر 17 عاما.

-ابنة النجمة العالمية نيكول كيدمان والمطرب كيث أوربان.

-عارضة أزياء شابة.

-حضرت حفلتين من حفلات أسبوع الموضة.

-خطفت الأنظار بحضورها الجذاب وسط النجمات وعارضات الأزياء العالميات.

-ولدت في 7 يوليو 2008.

-تقيم في مدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية.

-تهتم صنداي بالفنون والموسيقى.

-بدأت مسيرتها في عالم الموضة عام 2024، حيث ظهرت للمرة الأولى في عرض أزياء دار "ميو ميو" في أسبوع الموضة بباريس.

-لديها أخت صغرى تدعى "فيث مارجريت" تبلغ من العمر 14 عاما.

-يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 16.2 ألف متابع.

صنداي روز من هي صنداي روز اسبوع الموضة اسبوع موضة نيويورك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
نسرين طافش بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

رضيع في حضن القاتلة وبكاء يهز القاعة.. كواليس محاكمة المتهمة بقتل أطفال المنيا - فيديو وصور
اختفاء صادم داخل المتحف المصري.. أين ذهبت الأسورة الذهبية الملكية النادرة؟
من هم أبرز القادة الحاضرين والغائبين عن قمة الدوحة؟
"بلا إجراءات ضد إسرائيل".. ماذا تضمن مشروع البيان الختامي لقمة الدوحة؟
وزير الأوقاف لمصراوي: أُشاهد مباريات كرة القدم.. وأمارس الرياضة بشكل منتظم