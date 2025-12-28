مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

كأس مصر

الزمالك

- -
14:30

بلدية المحلة

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
16:00

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

كيفية مشاهدة صدام كوت ديفوار والكاميرون مجانًا بأمم أفريقيا

كتب : محمد عبد الهادي

11:49 ص 28/12/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 6 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 6 صورة
    ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة أكبر ملعب في كأس الأمم الأفريقية
  • عرض 6 صورة
    مشجع من بوركينا فاسو يبدو على هيئة ساحر في مبارة بلاده ضد الغابون في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2022
  • عرض 6 صورة
    مشجع إيفواري خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2015، التي فاز بها منتخب ساحل العاج

يستضيف ملعب "مراكش"، اليوم الأحد، صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين منتخبي كوت ديفوار والكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة.

القناة المجانية الناقلة لمباراة الكاميرون وكوت ديفوار

من المقرر أن تذاع مباراة الكاميرون وكوت ديفوار الليلة، عبر قناة الجزائرية الرياضية، والتي أعلنت إذاعة 15 مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- جودة قناة الجزائرية الأرضية الأولى: إتش د

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس الأمم الأفريقية القناة الناقلة لمباراة الكاميرون منتخب الكاميرون منتخب كوت ديفوار

فيديو قد يعجبك



