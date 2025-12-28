كيفية مشاهدة صدام كوت ديفوار والكاميرون مجانًا بأمم أفريقيا

بتواجد مصر.. أعلى 10 مباريات حضورًا جماهيريًا في كأس الأمم الأفريقية

يستضيف ملعب "مراكش"، اليوم الأحد، صدام كروي من العيار الثقيل، يجمع بين منتخبي كوت ديفوار والكاميرون، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق صافرة مباراة الكاميرون وكوت ديفوار، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة.

القناة المجانية الناقلة لمباراة الكاميرون وكوت ديفوار

من المقرر أن تذاع مباراة الكاميرون وكوت ديفوار الليلة، عبر قناة الجزائرية الرياضية، والتي أعلنت إذاعة 15 مباراة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

تردد القناة الجزائرية الأرضية الأولى: 11680.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

- معامل الاستقطاب: أفقي.

- جودة قناة الجزائرية الأرضية الأولى: إتش د