غير مناسبة للحدث.. أسوأ فساتين ملكات الجمال لعام 2025

كتب : شيماء مرسي

07:00 م 27/12/2025
ظهرت بعض المتسابقات في حفلات ملكات الجمال على المسرح خلال عام 2025 بإطلالات غير مناسبة للحدث.

وفي هذا الصدد، نرصد لكم أسوأ فساتين المتسابقات في 2025، وفقا لمصممة الأزياء زينب الشوربجي في تصريحات لـ "مصراوي".

ملكة جمال كينيا

أطلت آيفي تريزا موهينجي بفستان جريء، حيث ارتدت فستان طويل بقصة "الكب" باللون البيبي بلو بفتحة ساق جريئة.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

وتركت آيفي خصلات شعرها الكيرلي منسدلا على كتفيها، بطريقة تناسب إطلالتها الجريئة.

ملكة جمال ترينيداد

ظهرت جورجيا لي جيل ملكة جمال ترينيداد 2025 بفستان طويل بقصة "الكب" مزينا بالتطريزات بالكامل وبفتحة ساق جريئة، واعتمدت مكياجا قويا، واختارت تسريحة الشعر الضفيرة.

تياري هنري أنجونا

تألقت ملكة جمال جزر كوك تياري هنري بفستان طويل مكون من كروب توب وجيب باللون البيج بصيحة الريش، واعتمدت مكياجا ترابيا، حيث وضعت أحمر شفاه بدرجات النيود.

سوريا خورن

ظهرت سوريا خورن ملكة جمال كمبوديا 2026 بفستان طويل باللون البيبي بلو بقصة "الكب" مزينا بتطريزات من الأعلى، وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

يوي كاوانا

ارتدت يوي كاوانا ملكة جمال العالم اليابان 2025 فستان طويل باللون البيبي بلو بصيحة الكم الواحد، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا ناعما، حيث وضعت مكياجا باللون الوردي.

