يمكن أن تستمر نزلات البرد لدى بعض الأشخاص لفترة طويلة عن المعتاد، ما يثير القلق والتساؤلات حول الأسباب وراء ذلك.

في السطور التالية، يجيب الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة في تصريح خاص لـ"مصراوي"، عن أبرز الأسئلة عن أسباب نزلات البرد الطويلة، ومتى تتحول إلى مؤشر لمشكلة صحية تستدعي الانتباه.

ما أسباب استمرار نزلة البرد لأكثر من أسبوعين؟

أوضح "بدران"، أن طول مدة نزلة البرد عن المعتاد نتيجة مجموعة من العوامل الصحية والبيئية، أبرزها:

ضعف جهاز المناعة.

التعرض المتكرر لفيروسات تنفسية مختلفة.

حدوث عدوى بكتيرية ثانوية، مثل التهاب الجيوب الأنفية أو الشعب الهوائية.

الإصابة بحساسية الأنف غير المشخَّصة.

الربو أو فرط حساسية الشعب الهوائية.

التدخين المباشر أو التعرض للتدخين السلبي.

تلوث الهواء.

قلة النوم والإجهاد المستمر.

سوء التغذية.

نقص بعض الفيتامينات والمعادن، خاصة فيتامين C وفيتامين D والزنك.

التوتر والضغط النفسي المزمن.

ارتجاع المريء الصامت.

تضخم اللحمية أو مشكلات الأنف المزمنة.

الاستخدام الخاطئ أو المفرط لمضادات الاحتقان.

عدم الالتزام بالعلاج الموصوف أو الاعتماد على العلاج الذاتي بشكل غير صحيح.

متى يكون طول مدة نزلة البرد مؤشرًا لمشكلة صحية أخرى؟

وأضاف، يصبح استمرار الأعراض مقلقًا في الحالات التالية:

استمرار الأعراض لأكثر من 10–14 يومًا دون تحسن واضح.

تحسن مؤقت يعقبه عودة الأعراض بصورة أشد.

استمرار الحمى لأكثر من 3–4 أيام أو عودتها بعد اختفائها.

ألم شديد أو مستمر في الوجه أو الأسنان.

سعال قوي أو متفاقم، خاصة إذا صاحبه صفير بالصدر أو ضيق تنفس.

إفرازات أنفية سميكة صفراء أو خضراء ذات رائحة كريهة لفترة طويلة.

إجهاد شديد، فقدان وزن غير مبرر، أو تعرق ليلي.

تكرار نزلات البرد بمعدل غير طبيعي.

وجود أمراض مزمنة مثل الربو، الحساسية المزمنة، السكري أو ضعف المناعة.

عدم الاستجابة للعلاج المعتاد أو تفاقم الأعراض رغم الالتزام به.

هل ضعف المناعة يطيل مدة أعراض نزلة البرد؟

نعم، ضعف المناعة من أهم الأسباب التي تؤدي إلى إطالة مدة نزلة البرد، وذلك لأن:

الجهاز المناعي هو المسؤول عن القضاء على الفيروسات، وعند ضعفه يتأخر التخلص منها.

هناك أكثر من 200 نوع من الفيروسات المسببة لنزلات البرد، وتتداخل عدوى جديدة مع سابقتها، فيبدو المرض مستمرًا دون انقطاع.

وأشار إلى أن نزلة البرد الطويلة، هي عدوى فيروسية تمتد لفترة أطول من المعتاد، غالبًا بسبب ضعف المناعة أو تكرار التعرض للفيروسات أو قلة الراحة، وتبدأ بسيلان أو انسداد الأنف، التهاب الحلق، وسعال خفيف إلى متوسط، مع تحسن بطيء وتدريجي.

الحساسية الأنفية

أما الحساسية الأنفية، فأوضح أنها ليست عدوى، بل استجابة مناعية مفرطة لمثيرات مثل الغبار، العطور، أو حبوب اللقاح، تتميز بالعطس المتكرر، الحكة في الأنف والعينين، وسيلان أنفي شفاف ومائي، دون ارتفاع في درجة الحرارة، وتتحسن سريعًا مع مضادات الحساسية أو الابتعاد عن المثير.

وبين استشاري المناعة، أن عدم الراحة أو إهمال العلاج يؤثر سلبًا على سرعة الشفاء، بسبب الآتي:

ضعف قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

زيادة الإجهاد والتعب، يرفع هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، التي تضعف الاستجابة المناعية.

متى يجب زيارة الطبيب؟

واختتم "بدران" بالإشارة إلى أن زيارة الطبيب تكون حسب مدة الأعراض، فنزلة البرد العادية تستمر من 7 إلى 10 أيام، وإذا تجاوزت الأعراض أسبوعين دون تحسن، يجب استشارة الطبيب لتحديد السبب.