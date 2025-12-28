بعد غرق سوريين.. الجيش اللبناني: لم نجبر أي شخص على عبور الحدود

أكد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه لم يجبر أي شخص على عبور الحدود بين لبنان وسوريا بخلاف ما أوردته مواقع إخبارية.

وقال الجيش، إنه ينفذ عمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق بالتنسيق مع السلطات السورية، مضيفًا: "وحداتنا لم تتدخل عند الحدود مع سوريا ولم تردنا أي معلومات عن محاولة عبور غير شرعية".

وأوضح الجيش أنه يسهّل العودة الطوعية للسوريين إلى أراضيهم عن طريق المعابر الحدودية الشرعية بما يراعي سلامتهم، كما يتم التأكد من وصولهم إلى الجانب السوري بأمان بالتنسيق مع السلطات السورية المختصة.

وجاء ذلك بعدما أعلنت فرق الدفاع المدني السوري، بمساندة وحدات من الجيش، انقاذ عددًا من المواطنين من الغرق، بينما فُقد آخرون.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إن فرق الدفاع المدني تحركت خلال ساعات الليل الماضية إلى محيط قريتي الشبرونية والدبوسية قرب مدينة تلكلخ، عقب تلقي بلاغ عن غرق أشخاص أثناء محاولتهم اجتياز نهر الكبير الجنوبي، في منطقة تُسجَّل فيها محاولات عبور غير شرعية بشكل متكرر.