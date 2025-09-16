ثنائيات خطفت الأنظار في حفل جوائز إيمي 2025.. من الكابل الأجمل؟

6 إطلالات خطفت الأنظار في أسبوع الموضة في نيويورك

كتبت- شيماء مرسي

استطاع عدد من الثنائيات "الكابلز" خطف الأنظار على السجادة الحمراء بفعاليات حفل توزيع جوائز إيمي 2025 في دورته الـ 77 بإطلالتهم الجذابة التي خطفت الأنظار.

وفي التقرير التالي يستعرض "مصراوي"، أبرز الثنائيات على السجادة الحمراء الذين حرصوا على الظهور في بأفضل إطلالة، وفقا لمجلة "people".

والتون جوجينز ونادية كونرز

ظهر الممثل الأمريكي والتون جوجينز بـ بليزر باللون الأبيض ونسق معه قميص بنفس اللون وبنطلون باللون الأسود

أما زوجته الكاتبة والمنتجة الأمريكية نادية كونرز ظهرت بفستان طويل باللون الأبيض مكشوف عند منطقة الصدر، واعتمدت مكياجا ناعما.

سيلينا جوميز وبيني بلانكو

أطلت الفنانة الأمريكية سيلينا جوميز بفستان طويل باللون الأحمر بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، ونسقت مع إطلالتها حذاء بنفس اللون، واختارت تصفيفة الشعر ذيل الحصان.

أما بيني بلانكو ارتدى بدلة باللون الأسود ونسق معها حذاء وقميص بنفس اللون.

نوح وايل وسارة ويلز

ارتدت الممثل الأمريكي نوح وايل بدلة باللون الأزرق ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وحذاء وربطة عنق باللون الأسود.

أما الممثلة الأمريكية سارة ويلز ظهرت بفستان طويل بقصة "الكب" باللون الفضي، ونسقت معه حقيبة بنفس اللون.

جيسون سيجل وكايلا رادومسكي

أطل الممثل الأمريكي جيسون سيجل ببدلة باللون النبيتي ونسق أسفلها قميص وحذاء باللون الأسود.

أما الممثلة والمنتجة الأمريكية كايلا رادومسكي ظهرت بفستان طويل باللون الأسود بقصة الكب وبصيحة الظهر المكشوف، واختارت تصفيفة ذيل الحصان.

سيث روجن ولورين ميلر روجن

تألق الممثل والمخرج الكندي سيث روجن ببدلة باللون الهافان ونسق أسفلها قميص باللون الأبيض وربطة عنق وحذاء بنفس لون البدلة.

وتألقت المخردة الأمريكية لورين ميلر روجن بفستان طويل باللون الأصفر مزينا بالتطريزات بالكامل، ونسقت مع إطلالتها حذاء وحقيبة يد صغيرة باللون الفضي.