ضبط متهم بحيازة "بطاقات وأموال" لشراء أصوات الناخبين في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن قيام أحد الأشخاص بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة جرجا بسوهاج، بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

أوضحت الداخلية في بيان لها اليوم الأحد، أنه بعد الفحص تم تحديد وضبط المتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز)، وبحوزته مبالغ مالية وبطاقات رقم قومي وكروت دعائية انتخابية. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تشهد جولة الإعادة منافسة قوية بين 70 مرشحًا على 35 مقعدًا بالنظام الفردي، من خلال 1694 لجنة اقتراع فرعية.

وأوضح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة تُجرى في 19 دائرة انتخابية موزعة على محافظات: الجيزة، قنا، سوهاج، البحيرة، الإسكندرية، أسيوط، والفيوم.

