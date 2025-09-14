الأسود يليق بها.. يمني خوري بإطلالة ساحرة

كتبت- أسماء مرسي:

ظهرت عارضة الأزياء وخبيرة التجميل اللبنانية، يمني خوري، بإطلالة ساحرة وأنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأطلت يمني مرتدية فستان قصير فوق الركبة باللون الأسود.

واعتمدت يمني مكياجا ناعما بدرجات ألوان النيود، واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

ونسقت مع إطلالتها حذاء أنيق وكلاتش بنفس اللون.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من حلق، وكوليه، وساعة يد، وخاتم.

ودائما ما تعتاد يمني على خطف الأنظار بإطلالتها الساحرة، التي تتنوع بين الفساتين الطويلة، والقصيرة، والإطلالات الكاجوال.

