إعلان

ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتب : شيماء مرسي

03:47 م 12/01/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024 (2)
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024 (4)
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024 (5)
  • عرض 5 صورة
    ملكة جمال لبنان 2024 (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ندى بـ سويت باللون الأسود اللامع ونسقت أسفله كروب توب بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، مع التركيز على رسمة العيون ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت ندى أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

تحرص ملكة جمال لبنان السابقة دائما على الظهور بإطلالات مميزة تخطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

كما تتنوع إطلالتها بين الفساتين الجريئة والجذابة وأيضا الإطلالات الكاجوال التي تناسب أسلوب الحياة اليومي.

ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا إطلالة جريئة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟
رياضة عربية وعالمية

"تحمل روح الثأر".. ماذا قالت الصحف السنغالية عن مباراة مصر والسنغال؟
هل تساءلت لماذا تشعر بالراحة في أماكن دون غيرها؟- 4 أسباب ستفاجئك
نصائح طبية

هل تساءلت لماذا تشعر بالراحة في أماكن دون غيرها؟- 4 أسباب ستفاجئك
بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
اقتصاد

بعد قفزة الذهب اليوم.. أسعار سبائك BTC بالمصنعية لراغبي الاستثمار
كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟
زووم

كيف تفاعل الجمهور مع اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام؟

سبب مرضها.. تفاصيل نقل شيرين عبدالوهاب بسيارة الإسعاف
زووم

سبب مرضها.. تفاصيل نقل شيرين عبدالوهاب بسيارة الإسعاف

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة