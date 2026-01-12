ملكة جمال لبنان 2024 بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

معلومات وصور عن إطلالة ريا أبي راشد في أحدث ظهور لها

كتبت- شيماء مرسي

ظهرت ملكة جمال لبنان 2024 ندى كوسا بإطلالة جريئة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت ندى بـ سويت باللون الأسود اللامع ونسقت أسفله كروب توب بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، مع التركيز على رسمة العيون ووضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الناري.

واختارت ندى أن تترك خصلات شعرها منسدلا على الجانبين.

تحرص ملكة جمال لبنان السابقة دائما على الظهور بإطلالات مميزة تخطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي،

كما تتنوع إطلالتها بين الفساتين الجريئة والجذابة وأيضا الإطلالات الكاجوال التي تناسب أسلوب الحياة اليومي.