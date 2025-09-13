لأول مرة.. متسابقة مصابة بالثعلبة تفوز بلقب ملكة جمال أمريكا 2025

كتبت- أسماء مرسي:

كشفت ماري سكلر، ملكة جمال نيفادا لعام 2025، عن إصابتها بمرض الثعلبة، وشاركت في المسابقة وهي ترتدي باروكة.

تم تشخيص إصابة ماري بالثعلبة في ديسمبر 2024، وتسبب سقوط شعرها بشكل كامل في تأثر كبير لحياتها، من عملها إلى ثقتها بنفسها وحتى شغفها بمشاركة المسابقات.

الاستعداد للمنافسة

بعد أشهر من الصراع الداخلي، قررت البالغة من العمر 22 عاما، خوض مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة، وفازت بلقب ملكة جمال ولايتها دون أن تكشف عن مرضها، وفقا لموقع "people".

‎في الثامن من سبتمبر، أعلنت الحقيقة الكاملة عن استخدام الباروكة والرموش الصناعية، لتكون أول متسابقة في تاريخ المسابقة تُشخص بالثعلبة.

لعدة أشهر، تمسكت ماري بما تبقى من شعرها، رغم إلحاح والدتها على قصه كخطوة نحو تقبّل الواقع الجديد، كانت ترى في شعرها جزءا جوهريا من هويتها وشخصيتها، ورفضت التخلي عنه بسهولة.

انتشار المرض

جربت ماري علاجات متعددة دون جدوى، حتى وصل الأمر إلى تساقط كامل للشعر، بالإضافة إلى فقدان الرموش والحواجب، والتشخيص النهائي كان بـ "الثعلبة الشاملة ".

تقول: "عندما نظرت إلى المرآة، لم أعد أتعرف على نفسي، كان شعري متناثرا، ورموشي غير موجودة، ولم يكن لدي حواجب".

خسائر مهنية بسبب المرض

بسبب المرض، فقدت ماري عددا من الفرص المهنية، من عرض أزياء إلى عقود إعلانية، وشعرت وكأن الثعلبة قد انتزعت منها هويتها كعارضة وملكة جمال.

وبدافع الخوف من النظرة المجتمعية وخسارة الفرص، انسحبت بصمت من بعض التزاماتها المهنية دون تقديم أي توضيح، خوفا أن يُنظر إليها بشكل مختلف بسبب فقدان شعرها.

الفوز رغم المصاعب

رغم كل الصعوبات التي واجهتها، لم يُضعف المرض من عزيمتها، إذ واصلت طموحها بثقة حتى تمكنت من الفوز بلقب ملكة جمال نيفادا بالولايات المتحدة الأمريكية لعام 2025.