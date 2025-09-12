إعلان

ظهرت مع مبابي.. 16 صورة تكشف أسرار جمال وحياة شقيقة جورجينا

08:00 م الجمعة 12 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

تصدرت ايفانا رودريجيز، شقيقة عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، خطيبة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو، "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهورها المفاجئ إلى جانب النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا.

وفيما يلي، أبرز المعلومات عن ايفانا رودريجيز، وفقا لحساباتها الرسمية على مواقع التواصل، وموقع "SCMP":

- اسمها ايفانا رودريجيز.

- جنسيتها إسبانية.

- تبلغ منن العمر 35 عاما.

- شقيقة جورجينا رودريجيز.

- واجهت طفولة صعبة إلى جانب شقيقتها، بعد سجن والدهما ووفاة والدتهما في حادث سيارة عام 2011.

- درست الترجمة الفورية باللغة الفرنسية، إلى جانب بعض المواد باللغتين البرتغالية والإنجليزية.

- من الشخصيات المؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة في مجالي الموضة والجمال.

- متزوجة من الفنان والنحات كارلوس جارسيا.

- لديها ابنتان: ديفا، ودافني.

- تشتهر بمحتواها الداعم للأمهات الجدد، وتدعم نمط حياة صحي وجمال طبيعي.

- يتابعها على إنستجرام أكثر من 817 ألف متابع.

ايفانا رودريجيز جورجينا رودريجيز كريستيانو رونالدو كيليان مبابي
فيديو قد يعجبك:



