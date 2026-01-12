إعلان

"غريب ومش مفهوم".. ناقد موضة يعلق على إطلالة درة- 10 صور

كتب : أسماء مرسي

02:30 م 12/01/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    درة بإطلالة انيقة رفقة زوجها
  • عرض 10 صورة
    درة بفستان مخملي باللون البنفسجي يبرز القوام
  • عرض 10 صورة
    اعتمدت درة تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين
  • عرض 10 صورة
    612612393_18557751295003744_2261370822989074826_n
  • عرض 10 صورة
    زينت درة إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفاخرة
  • عرض 10 صورة
    درة رفقة زوجها
  • عرض 10 صورة
    اختارت درة فستانا طويلا بقصة الكب
  • عرض 10 صورة
    إطلالة أنيقة للفنانة درة رفقة زوجها في أحدث ظهور
  • عرض 10 صورة
    ناقد موضة يعلق على إطلالة درة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جذابة ولافتة خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث خطفت الأنظار بأناقتها.

فستان مخملي باللون البنفسجي يبرز القوام

اختارت درة فستانا طويلا باللون البنفسجي من خامة المخمل، يتميز بقصة الكب وتصميم "الكورساج" من الأعلى، مع انسيابية واسعة من الأسفل، ما منحها إطلالة أنثوية أنيقة وراقية.

الفستان من توقيع دار أزياء المصمم الأردني ليث معلوف.

مكياج وتسريحة شعر

اعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على العيون، ما أضاف لمسة من الجاذبية والجرأة، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بواسطة صالون "الصغير للتجميل".

المجوهرات تكمل الأناقة

زينت درة إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفاخرة، مكونة من حلق، وعدة خواتم، وقلادة، وأسورة، لتضفي على الفستان لمسة فخامة.

تعليق ناقد موضة على الإطلالة

علق الناقد اللبناني حايك شاهين عبر صفحته على موقع "إنستجرام" قائلا إنه لا يستطيع تصنيف إطلالة درة بشكل واضح بين الإيجابي والسلبي.

وأضاف أنه لحظة يرى الفستان كئيبا أحيانا أو وراقيا، وغريبا أو عاديا أو غير مفهوما، مشيرا إلى إعجابه باللون، لكنه اعتبر أن قصة الكورسيه غير واضحة.

أما بالنسبة للشعر والمكياج كانا متناسقين، لكنه اقترح أن يكون العقد أكثر وضوحا ليضيف لمسة من الفخامة.

وأشار إلى أن الإطلالة كانت تحتاج إلى إضافة قطعة أو قطعتين من المجوهرات لتصبح أكثر فخامة ولإكمال اللوك.

اقرأ أيضا:

هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها

إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

بلوك غير تقليدي.. أية سليم تتألق بإطلالة جريئة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026

درة إطلالة درة فستان درة موضة المشاهير إطلالات النجمات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
أخبار البنوك

الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
بداية صعبة.. 3 أبراج تواجه تحديات قوية في مطلع 2026
الموضة

بداية صعبة.. 3 أبراج تواجه تحديات قوية في مطلع 2026
خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
أخبار مصر

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب

القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
زووم

القصة الكاملة لأزمة ياسر سامي وصلاح الجهيني.. المؤلف يهاجم والمخرج يرد
"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب
زووم

"في حاجات جامدة بتحصلي".. أزمات ضاعفت معاناة شيرين عبدالوهاب

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

خاص- الأوقاف تزيل صور "الأزهري" من على مسجد السيدة زينب
الجنيه يقفز لأعلى مستوى منذ التعويم في مارس 2024.. ما الأسباب؟
عيار 24 يلامس الـ7 آلاف.. قفزة مفاجئة في سعر الذهب اليوم بمصر
"كنز في منزلك".. طريقة استخراج الذهب من هواتفك القديمة في دقائق (فيديو)
الأرصاد تحذر من رياح قوية مثيرة للأتربة وأمطار متفاوتة