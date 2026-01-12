معلومات وصور عن إطلالة ريا أبي راشد في أحدث ظهور لها

ظهرت الفنانة درة بإطلالة جذابة ولافتة خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث خطفت الأنظار بأناقتها.

فستان مخملي باللون البنفسجي يبرز القوام

اختارت درة فستانا طويلا باللون البنفسجي من خامة المخمل، يتميز بقصة الكب وتصميم "الكورساج" من الأعلى، مع انسيابية واسعة من الأسفل، ما منحها إطلالة أنثوية أنيقة وراقية.

الفستان من توقيع دار أزياء المصمم الأردني ليث معلوف.

مكياج وتسريحة شعر

اعتمدت مكياجا قويا مع التركيز على العيون، ما أضاف لمسة من الجاذبية والجرأة، بينما اختارت تسريحة شعر منسدلة على الجانبين بواسطة صالون "الصغير للتجميل".

المجوهرات تكمل الأناقة

زينت درة إطلالتها بمجموعة من المجوهرات الفاخرة، مكونة من حلق، وعدة خواتم، وقلادة، وأسورة، لتضفي على الفستان لمسة فخامة.

تعليق ناقد موضة على الإطلالة

علق الناقد اللبناني حايك شاهين عبر صفحته على موقع "إنستجرام" قائلا إنه لا يستطيع تصنيف إطلالة درة بشكل واضح بين الإيجابي والسلبي.

وأضاف أنه لحظة يرى الفستان كئيبا أحيانا أو وراقيا، وغريبا أو عاديا أو غير مفهوما، مشيرا إلى إعجابه باللون، لكنه اعتبر أن قصة الكورسيه غير واضحة.

أما بالنسبة للشعر والمكياج كانا متناسقين، لكنه اقترح أن يكون العقد أكثر وضوحا ليضيف لمسة من الفخامة.

وأشار إلى أن الإطلالة كانت تحتاج إلى إضافة قطعة أو قطعتين من المجوهرات لتصبح أكثر فخامة ولإكمال اللوك.

اقرأ أيضا:

هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها

إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور

جمالها جذاب.. 15 صورة لـ تتويج ملكة جمال الهند جلام وورلد 2026

بلوك غير تقليدي.. أية سليم تتألق بإطلالة جريئة

فساتين لامعة ومُلفتة.. 5 نجمات يخطفن الأضواء في أول أيام 2026