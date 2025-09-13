إعلان

جمالها ساحر.. ملكة جمال الكون تخطف الأنظار بإطلالتها

08:58 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتبت- أسماء مرسي:

تألقت ملكة جمال الكون تايلاند 2025، برافينار سينج، بإطلالة مبهرة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ارتدت برافينار فستانا طويلا باللون الأحمر الناري بقصة ضيقة على الجسم، وبأكمام شفافة.

واعتمدت مكياجا قويا وركزت على رسمة عيونها، واختارت تسريحة الشعر المرفوع لأعلى.

وزُينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من كوليه، وحلق، عدة أساور.

وفقا لموقع "Business Insider"، اللون الأحمر من أكثر الألوان اللافتة للنظر، حيث يُضفي على من ترتديه حضورا قويا وجاذبية، خاصة في المناسبات الهامة.

كما يمنح الفستان الأحمر شعورا بالثقة والأناقة، ويمكن تنسيقه مع العديد من الإكسسوارات أو المجوهرات بسهولة.

ملكة جمال الكون تايلاند إطلالة برافينار برافينار سينج
