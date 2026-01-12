ملكة جمال العالم 2025 بلوك كاجوال.. كيف نسقت إطلالتها؟
كتب : شيماء مرسي
تألقت ملكة جمال العالم 2025 أوبال سوشاتا بإطلالة كاجوال أنيقة، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وأطلت أوبال بقميص باللون الأبيض ونسقت معه بنطلون بنفس اللون.
واعتمدت أوبال مكياجا ناعما حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي.
واختارت أوبال تسريحة الشعر ذيل الحصان بطريقة تناسب إطلالتها الكاجوال.
وزينت إطلالتها بمجوهرات مكونة من خاتم وحلق.
تحرص أوبال دائما على لفت الأنظار بإطلالاتها المتنوعة وأحيانا الجريئة والغريبة.