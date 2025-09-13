إعلان

جريئة وغريبة.. 20 صورة لـ5 إطلالات تصدرت "الترند" في 2025

02:30 م السبت 13 سبتمبر 2025
كتبت- شيماء مرسي

أثارت بعض إطلالات النجوم والنجمات خلال عام 2025 موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء بسبب الجرأة المفرطة أو الغرابة غير المألوفة.

وفي هذا التقرير، يستعرض "مصراوي" أبرز 5 إطلالات تصدرت "الترند" في 2025.

ميريام فارس

أطلت المطربة ميريام فارس بإطلالة جريئة وملفتة، حيث ارتدت فستانا قصيرا فوق الركبة باللون البنفسجي الداكن، وجاء الجزء العلوي من الفستان بقصة كورسيه مصنوعة من الدانتيل، مع أجزاء جلدية، ومن أسفل بقصة الشراشيب.

وانتقد ناقد الموضة اللبناني إيلي حنا إطلالة ميريام، ووصف الفستان بأنه يشبه "قميص النوم".

وأضاف: "إطلالة ملكة المسرح النجمة العالمية ميريام فارس بحفلها بالسويد، بما أنها نجمة عالمية، لا يصح أن تكون إطلالتها تشبه قميص النوم".

بسمة بوسيل

ظهرت بسمة بفستان باللون الأوف وايت بقصة "الكب" بصيحة الظهر المكشوف وبفتحة ساق جريئة، من تصميم دار أزياء "هاسيدريس"، ونسقت مع إطلالتها "حجاب" طويل بنفس لون الفستان، وحذاء باللون الفضي ومجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وأسورة، من تصميم معرض مجوهرات "ذهبة".

أحمد سعد

أثار الفنان أحمد سعد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهوره بقميص من الحرير الأسود المنقط بالأبيض، مع بنطلون واسع وقصير على شكل "جيب شورت".

وعلق ناقد الموضة اللبناني على إطلالته قائلا: "ممكن أعرف مين بيختار ملابس أحمد سعد، إطلالة نسائية تشبه ملابس جدات".

يمنى خوري

ارتدت البلوجر اللبنانية يمنى خوري في حفل زفافها فستانا ملكيا من توقيع دار أزياء إيطالية عريقة، تميز بقصة كلاسيكية راقية وأكمام منسدلة مع تطريزات دقيقة وذيل طويل مطرز.

مايا دياب

أطلت المطربة مايا دياب بفستان أسود ضيق يتميز بأكمام شفافة ووشاح يغطي جزء كبير من كتفها مصنوع باللون الذهبي اللامع، وتاج برأس كبش ذهبي

وأكملت مايا إطلالتها بتاج ذهبي فريد على رأسها، مصمم على شكل رأس كبش بقرون كبيرة.



