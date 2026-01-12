هنا الزاهد تتألق بإطلالة لافتة في أحدث ظهور لها

إطلالة ساحرة.. هيفاء وهبي تتألق بجاذبية لا تُقاوم في أحدث ظهور

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد بإطلالة جذابة، وذلك من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت ريا بفستان طويل باللون الأخضر منفوش من الأسفل مزينا بتطريزات باللون الفضي ومصنوع من قماش الشيفون، من تصميم "Monique Lhuillier" و "esposaprive".

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياجا قويا، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر، بواسطة الميكب أرتيست "esposaprive".

وزينت إطلالتها بمجوهرات ماسية مكونة من كوليه وخاتم وحلق، من تصميم "cartier".

واختارت ريا أن تترك خصلات شعرها منسدلة على كتفيها بطريقة تناسب إطلالتها الجذابة، بلمسات مصففة الشعر "Lauren Sellers".